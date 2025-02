Veja imagens do sábado de Pré-Carnaval em Fortaleza: Cortejo das baterias de samba e shows agitam a Praia de Iracema

O Pré-Carnaval de Fortaleza recebe dezenas de atrações carnavalescas em vários pontos da Capital no fim de semana. Sendo um dos polos mais tradicionais da folia, o Aterro da Praia de Iracema conta com uma programação dividida entre shows e blocos neste sábado (15).

O cortejo das baterias de samba, reunindo Bonde Batuque, Camaleões do Vila, Unidos da Cachorra e Baqueta Clube de Ritmistas, foi responsável por abrir a tarde de festa. A animação continuou no palco com o DJ Silas, seguido pelo cantor Belinho da Silva.

Logo após, Mariana Aydar apresenta o ‘Bloco Forrozin’, misturando forró e contemporaneidade. A noite na Praia de Iracema será encerrada com o bloco fortalezense Baqueta Clube de Ritmistas no palco.

Para além da orla, a programação oficial percorre outros 11 pontos, como Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Benfica, Raimundo do Queijo e Passeio Público – destinado a atrações infantis – além de quatro novos polos: Vila do Mar, Praça Santa Cecília, Largo da 2000 e Polo de Lazer do Conjunto Esperança.

VEJA FOTOS DO PRÉ-CARNAVAL NO ATERRINHO DA PRAIA DE IRACEMA

Legenda: Baqueta Clube de Ritmistas também anima a festa na orla da Capital Foto: Davi Rocha

Legenda: Foliões capricham na fantasia para curtir Pré-Carnaval em Fortaleza Foto: Davi Rocha

Legenda: Bloco Unidos da Cachorra comanda cortejo das baterias de samba Foto: Davi Rocha

Legenda: Foliões aproveitam sábado de festa na Praia de Iracema Foto: Davi Rocha

Legenda: Praia de Iracema é dos 12 polos do Pré-Carnaval de Fortaleza neste fim de semana Foto: Davi Rocha