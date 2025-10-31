Diário do Nordeste
Ceará

Limite de altura de prédios na Praia de Iracema pode subir de 48 para 72m; área histórica será protegida

Thatiany Nascimento 23 de Outubro de 2025
Vista do antigo cais de Iracema em Fortaleza, Ceará. Em primeiro plano, pedras grandes com grafites e alguns detritos na areia da praia. Ao fundo, o cais de madeira e concreto se estende sobre o mar azul-turquesa, com um gazebo em ruínas na ponta e parte de sua estrutura coberta por grafites coloridos. O céu é predominantemente azul com algumas nuvens brancas.

Ceará

Evandro diz que não vai demolir Ponte Velha do Poço da Draga: ‘estou discutindo uma urbanização’

Construção centenária vive processo de deterioração há alguns anos e foi interditada em agosto de 2023

Clarice Nascimento 10 de Setembro de 2025
Imagem de uma família na Pinacoteca do Ceará para uma matéria sobre confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Verso

Confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Lista incluem opções ao ar livre e em ambientes fechados

Beatriz Rabelo 08 de Agosto de 2025
Imagem aérea da região do Dragão do Mar, na Praia de Iracema, que deve receber novo hotel

Negócios

Fortaleza receberá primeiro hotel City Express, da Marriott, com investimento de R$ 80 milhões

Unidade terá 260 quartos, com foco em viajantes de negócios e turistas casuais

Mariana Lemos 17 de Julho de 2025
Imagens mostram incêndio em restaurante Varanda Tropical II, com fogo e fumaça visíveis, localizado no bairro Meireles, área nobre de Fortaleza, ilustrando incidente que deixou uma pessoa ferida devido a fumaça

Ceará

Incêndio atinge restaurante na Praia de Iracema, em Fortaleza

Fogo começou ainda durante o horário de atendimento do estabelecimento e foi debelado pelos bombeiros

Carol Melo 15 de Julho de 2025
Imagem de uma praia em Fortaleza, com turistas e banhistas à beira do mar. Fortaleza tem nove trechos de praia próprios para banho neste fim de semana.

Ceará

Veja quais praias estão próprias para banho de mar neste fim de semana em Fortaleza

Áreas liberadas estão localizadas nas regiões Leste, Centro e Oeste da Capital

Redação 12 de Julho de 2025
Rua dos Tabajaras na Praia de Iracema

Verso

Praia de Iracema completará 100 anos com programação cultural gratuita neste mês; confira

Os festejos são organizados pela Prefeitura de Fortaleza e pelo Instituto Cultural Iracema (ICI). Também serão celebrados os aniversários do Centro Cultural Belchior e do Poço da Draga

Redação 06 de Maio de 2025
Foto de perna de torcedor do Colo-colo baleado em assalto

Segurança

Torcedor do Colo-Colo é baleado em assalto na Praia de Iracema

Os fãs do clube de Santiago, capital do Chile, estão no Ceará por conta do jogo contra o Fortaleza pela Libertadores

Redação 06 de Maio de 2025
Foto em preto e branco do restaurante Estoril, na Praia de Iracema, em 1989

Ceará

Com 100 anos, Estoril foi primeira casa com piscina, abrigo de soldados e bar boêmio em Fortaleza

Prédio ajudou a desenvolver a região da Praia de Iracema num período em que o litoral não era valorizado

Nicolas Paulino 27 de Abril de 2025
Imagem dos fãs e apoiadores de Renata no Estoril, na Praia de Iracema

Zoeira

Torcida de Renata do BBB 25 faz mutirão durante festa na Praia de Iracema; veja fotos

Cearenses se reuniram no Estoril para acompanhar o anúncio do vencedor do Big Brother Brasil 25

Redação 22 de Abril de 2025
