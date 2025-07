Incêndio atinge restaurante na Praia de Iracema, em Fortaleza

Um incêndio foi registrado na noite dessa segunda-feira (14) em um restaurante no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. As chamas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros, e uma pessoa precisou de atendimento médico após inalar grande quantidade de fumaça.

Informações preliminares indicam que o fogo teria começado na churrasqueira do estabelecimento, o Varanda Tropical, localizado na avenida Historiador Raimundo Girão, enquanto os funcionários atendiam clientes. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) detalhou que foi acionado para atender o caso por volta das 21 horas.

Ao chegar ao local, as guarnições da corporação constataram que as chamas já haviam se alastrado para outras áreas do estabelecimento. Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível observar o teto e a fachada do restaurante sendo consumidos pelo fogo. (Assista abaixo)

Após averiguar a situação, os bombeiros imediatamente iniciaram a operação para conter o incêndio e, em seguida, rescaldaram o local. Cerca de 5 mil litros de água foram necessários para extinguir o fogo e evitar que ele se espalhasse para os prédios vizinhos. Segundo o CBMCE, a atuação das guarnições garantiu a segurança de clientes e funcionários do local.

Intoxicação após inalar fumaça

Uma pessoa de 27 anos precisou de atendimento médico após inalar fumaça e apresentar cefaleia, tosse e dificuldade respiratória.

Os bombeiros realizaram a assistência pré-hospitalar da vítima, com estabilização clínica no local, e, em seguida, a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde dela.

Danos causados pelo incêndio

As chamas destruíram totalmente o deck frontal do restaurante, a churrasqueira, o teto e a fachada, além de consumir uma televisão e diversos utensílios.

Nas redes sociais, o perfil do restaurante compartilhou um comunicado agradecendo a ajuda e as mensagens de solidariedade. "O Varanda Tropical vai voltar firme e forte."