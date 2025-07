Vendedor de café que viralizou com vídeos motivacionais já foi nadador profissional; conheça

Quem passa pelas manhãs na Avenida Raul Barbosa, em Fortaleza, já pode ter se deparado com o carisma de Rhylldson Medeiros, de 25 anos, oferecendo um copo de café por apenas R$ 2. O que poucos sabem é que o vendedor já ocupou o pódio em campeonatos nacionais e internacionais de natação, representando o Brasil e quebrando recordes.

A trajetória de Rhylldson, conhecido como “cafézinho visionário”, é marcada por recomeços. Se antes a rotina era feita de treinos intensos e viagens para competir, hoje ele acorda antes das 5h da manhã para preparar o café que vende no sinal até às 9h. O valor simbólico de R$ 2, muitas vezes reduzido para R$ 1 ou até mesmo nada, carrega mais do que um gesto comercial: é, para ele, um sinal de resistência e criatividade.

Uma infância moldada pelas piscinas

A relação de Rhylldson com a competição começou cedo. Aos sete anos, ele entrou em uma academia de bairro apenas por curiosidade. Em menos de uma semana, estava em sua primeira competição. O desempenho do garoto atraiu olhares e, ainda em 2008, ele foi chamado para um teste no Clube do Náutico Atlético Cearense. Foi aprovado e passou a treinar oficialmente pela equipe na categoria pré-mirim.

Legenda: Rhylldson Medeiros foi medalhista da competição Kako Caminha ainda na infância Foto: Arquivo Pessoal

O que começou como um passatempo virou projeto de vida. Ao longo dos anos seguintes, Rhylldson se destacou em campeonatos regionais e nacionais. Aos oito anos de idade, conquistou sua primeira medalha de ouro no Norte-Nordeste e não parou mais. Passou a quebrar recordes estaduais e atingir índices técnicos que o levaram ao cenário nacional.

Em 2011, com apenas 11 anos, Rhylldson foi selecionado entre os 25 melhores atletas da natação brasileira, recebendo uma pré-convocação para os Jogos Olímpicos. No entanto, a pouca idade o impediu de competir. Hoje, o diploma que o consagrou como um dos maiores talentos do país ocupa lugar de destaque na casa de sua mãe, que guarda também todas as dezenas de medalhas e troféus que o jovem acumulou durante mais de uma década de dedicação às piscinas.

Legenda: Rhylldson Medeiros foi ranqueado entre os 25 melhores atletas de natação do Brasil segundo a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos Foto: Arquivo Pessoal

Em 2016, foi convocado para representar o Brasil na Copa do Pacífico, no Chile, e trouxe duas medalhas de bronze. No ano seguinte, foi cogitado para competir na Colômbia, mas a viagem não aconteceu por falta de apoio financeiro.

A paixão pelo esporte persistiu nos anos seguintes, mas novos obstáculos começaram a surgir. Com o passar do tempo, aumentou a necessidade de contribuir com as responsabilidades em casa e de se dedicar a outras áreas da vida. Paralelamente, a falta de apoio financeiro se agravava, comprometendo também a motivação do jovem.



Sua última tentativa de seguir carreira na natação foi em 2020. No entanto, diante da escassez de investimentos no esporte, ele se viu obrigado a encerrar esse ciclo.

O café como ponto de recomeço

A ideia de vender café surgiu após Rhylldson assistir a um vídeo de um vendedor no Rio de Janeiro. Inspirado, decidiu tentar. Contou com o apoio imediato da família: a mãe comprou as primeiras garrafas térmicas, a esposa fez os primeiros cafés e passou a registrar tudo nas redes sociais. A rotina começa cedo. Às 5h50 ele já está no sinal e segue até às 9h. O preço simbólico de R$ 2 muitas vezes é reduzido.

“Às vezes fico até sem receber, mas deixo alguém levar o café só pelo fato de ser bem tratado”, diz.

Com o passar dos dias, a repercussão dos vídeos fez a solidariedade crescer. Rhylldson passou a receber pacotes de café de doação e firmou parcerias com quem fornece copos descartáveis, o que eliminou grande parte dos custos da operação. Hoje, é ele quem prepara tudo para garantir as vendas do dia seguinte.

'Cafezinho Visionário'

Em um dos vídeos publicados por Vitoria Marie, sua esposa, Rhylldson desabafou: “Eu tinha vergonha de chegar no supermercado e não ter condições de comprar o que meu filho queria”. A fala sincera repercutiu nas redes. Desde então, ele compartilha sua rotina como vendedor de café, mesclando motivação e leveza pelos corredores de carros da avenida.

O impacto foi imediato. Ele passou a ganhar presentes, seguidores e parcerias fixas como influenciador. Recentemente, Rhylldson teve o perfil principal do Instagram suspenso, mas afirmou não ter recebido explicações da plataforma. Hoje, ele mantém uma conta reserva (@cafezin.visionario.reserv) com mais de 4.700 seguidores, administrada pela Vitoria, que atua como sua assessora.

Em 2023, Rhylldson e a família enfrentaram uma grande perda. Um incêndio, ocasionado por um curto circuito de energia, destruiu a casa onde viviam. Atualmente, mora com a esposa, o filho e o enteado.

“Perdemos tudo. Ficamos só com a roupa do corpo”, relembra.

Mesmo que tenha começado a gostar de café apenas recentemente, a bebida virou parte essencial da nova rotina. “Eu nunca tinha gostado de café. Tô aprendendo agora”, diz, rindo.

Hoje, Rhylldson afirma que o seu maior sonho é conquistar uma casa própria e, finalmente, abandonar o aluguel. Enquanto isso, ele segue na avenida, fazendo do café um meio de sustento e, ao mesmo tempo, uma ponte entre o passado nas piscinas e o futuro que ainda está por vir.

Estagiária sob supervisão do coordenador de jornalismo Alan Barros