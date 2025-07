Fortaleza receberá primeiro hotel City Express, da Marriott, com investimento de R$ 80 milhões

Fortaleza receberá seu primeiro hotel da bandeira City Express, administrada pela rede estado-unidense Marriott Internacional. A unidade será instalada nas proximidades do Dragão do Mar, na Praia de Iracema. O investimento estimado é R$ 80 milhões.

O hotel terá 260 quartos, com previsão de ser inaugurado até 2028. A bandeira City Express, que ainda não tinha presença no Brasil, chegará a três estados do Nordeste: Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Sete hotéis serão construídos e operados pela incorporadora Fábrica de Hotéis. As unidades terão 752 quartos no total.

Novo empreendimento terá conceito midscale

Legenda: Ilustração da primeira unidade City Express by Marriott no Brasil, em construção em Suape (PE) Foto: Divulgação

A marca se encaixa no segmento midscale, uma categoria de hotel que busca oferecer equilíbrio entre conforto e custo, com mais serviços do que empreendimentos econômicos.

Tarcysio Malheiros, diretor da incorporadora Fábrica de Hotéis, aponta que o hotel em Fortaleza deve atender uma demanda crescente por hospedagem prática, bem localizada e com padrão 'internacional'.

“O público-alvo inclui tanto viajantes de negócios quanto turistas independentes e casuais, além de nômades digitais e profissionais em trânsito. É uma solução ideal para quem precisa de uma estadia eficiente e conectada”, afirma.

Fortaleza foi escolhida por reunir alta movimentação turística, crescimento do segmento corporativo e conectividade regional e internacional, segundo o diretor.

“A capital cearense é um polo em ascensão, com infraestrutura robusta, vocação para eventos e turismo de negócios, além de ser um importante hub logístico e comercial do Nordeste”, aponta.

A empresa aguarda autorização e licenciamento com a prefeitura para iniciar as obras.

EXPANSÃO NO NORDESTE

A chegada da nova bandeira hoteleira ao Nordeste foi anunciada nesta terça-feira (15). O investimento estimado é de R$ 1 bilhão.

Há um acordo de longo prazo entre a Marriot Internacional e a Fábrica de Hotéis para o desenvolvimento de 30 propriedades hoteleiras na região nos próximos anos.

Veja também Negócios Abono do PIS/Pasep 2025 é pago nesta terça-feira (15); veja quem deve receber Negócios Lei da Reciprocidade contra tarifaço pode afetar indústria do aço no Ceará se mal aplicada Negócios Empresários cearenses se reunirão com o governo federal para debater o tarifaço de Donald Trump

Em Pernambuco, os hotéis City Express serão instalados no Complexo Industrial Portuário de Suape e em Porto de Galinhas, até 2028. Já em 2029, está prevista inauguração da unidade de Cabo de Santo Agostinho.

No Rio Grande do Norte, o hotel será instalado na capital Natal. Essas unidades representam o início do desenvolvimento da bandeira no Nordeste.

BANDEIRA CITY EXPRESS

A bandeira City Express tem 150 unidades hoteleiras em operação, espalhadas por cinco diferentes países — México, Costa Rica, Colômbia, Chile e Estados Unidos.

A marca busca atender viajantes de negócios e lazer, com “estadas práticas e eficientes”. A City Express é destrinchada em marcas secundárias, voltadas a segmentos diferentes de viajantes.

Há um movimento de expansão na região da América Latina e do Caribe. Entre os países que também devem receber a marca, estão Argentina, Bolícia, Nicarágua e Peru.

Conheça o Marriott Internacional

Fundada em 2002, a marca foi vendida em 2023 para o grupo hoteleiro estado-unidense Marriott Internacional. O negócio, avaliado em cerca de 103 milhões de euros, aumentou a presença da rende na América Latina em quase 50%.

A Marriott Internacional tem mais de 30 marcas em seu portfólio, reunindo 9.500 propriedades hoteleiras. Entre as marcas, estão Ritz-Carlton, JW Marriott, The Luxury Collection.

O grupo já tem atuação no Brasil com a bandeira The Westin, presente em Porto de Galinhas e João Pessoa.