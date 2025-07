Abono do PIS/Pasep 2025 é pago nesta terça-feira (15); veja quem deve receber

Trabalhadores com carteira assinada nascidos em setembro e outubro podem sacar, a partir desta terça-feira (15), o valor do abono salarial do PIS/Pasep 2025. O abono salarial ficará disponível até o fechamento do calendário, no dia 29 de dezembro.

O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal; e o Pasep, pelo Banco do Brasil (BB). Os pagamentos foram divididos em seis lotes, baseados no mês de nascimento.

Ao todo, a Caixa liberará pouco mais de R$ 4,4 bilhões neste mês para cerca de 3,8 milhões de trabalhadores. O banco de valores e as datas de recebimento estão disponíveis no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no site Gov.br.

Quem tem direito?

Têm direito ao abono salarial de 2025 os trabalhadores que correspondem aos seguintes requisitos:

Esteja inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos;

Ter trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base (2023);

Tenha remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Calendário abono salarial Pis/Pasep 2025