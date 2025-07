Mega-Sena 2888 pode pagar até R$ 46 milhões nesta terça-feira (15); relembra como apostar

Acumulada, a Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 46 milhões, na noite desta terça-feira (15). O concurso 2888 será realizado a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A Mega acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas, no último sábado (12). O concurso 2887 sorteou os seguintes números: 14-29-30-50-53-57.

Interessados em tentar garantir a bolada do sorteio podem fazer as apostas até as 19h30.

Como jogar na Mega-Sena

Os jogos podem ser feitos presencialmente, em qualquer lotérica credenciada, virtualmente, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Com a mudança dos valores das apostas das Loterias Caixa, agora o apostador tem que gastar no mínimo R$ 6 para participar. Antes, o valor era R$ 5.

Além das seis dezenas, é possível ganhar prêmios ao acertar quatro (quadra) ou cinco (quina) números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

Para apostar, o jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha — quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

Quanto mais números marcados, maior é o valor da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio principal. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: