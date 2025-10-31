Diário do Nordeste
Limite de altura de prédios na Praia de Iracema pode subir de 48 para 72m; área histórica será protegida

Thatiany Nascimento 23 de Outubro de 2025
Ingressos para o Cine Ceará são gratuitos e têm retirada on-line para programações do Cineteatro São Luiz e presencial para sessões no Cinema do Dragão

Verso

35º Cine Ceará tem entrada gratuita; saiba como conseguir ingressos para sessões

Principal festival de cinema do Estado tem programação no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão de 20 a 26 de setembro

João Gabriel Tréz 19 de Setembro de 2025
Aos 30 anos, cearense Larissa Goes tem se destacado na trama da novela 'Guerreiros do Sol', da Globoplay

Verso

Destaque em ‘Guerreiros do Sol’, Larissa Goes celebra cenário artístico do Ceará: 'Muito orgulho'

Além da novela da Globoplay, atriz cearense está em cartaz no teatro e envolvida em projetos audiovisuais, como nova série sobre Belchior

João Gabriel Tréz 21 de Julho de 2025
Fachada do Centro Cultural Dragão do Mar, Ceará, Brasil, com arquitetura moderna, escadas amplas e detalhes em branco e vermelho, representando um ponto turístico e símbolo cultural da cidade.

Papo Carreira

Instituto Dragão do Mar abre seleção com 26 vagas e salários de até R$ 5,8 mil; confira

Inscrições podem ser feitas até dia 13 de junho

Paulo Roberto Maciel* 05 de Junho de 2025
Obra foi retomada em fevereiro; na imagem, trabalhadores em frente ao Dragão em 24 de abril deste ano

Verso

Dragão do Mar completa 26 anos com fim de obra da praça previsto para o segundo semestre de 2025

Enquanto entorno passa por obras de requalificação, nova gestão adianta plano de retomada de grandes eventos musicais, temporada de teatro, entre outras atividades.

Ana Beatriz Caldas 26 de Abril de 2025
vista do Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba

Verso

Confira programação cultural para celebrar o Aniversário de Fortaleza

Fortaleza comemora 299 anos neste domingo (13), e o Diário do Nordeste preparou uma lista com diversas programações

Amanda Andrade* 11 de Abril de 2025
Artista visual Juliana Siebra

Verso

Artista visual Juliana Siebra estreia na literatura cearense com obra sobre encantos e descobertas da infância

Lançamento do livro "Os insetos estão vivos!" ocorre neste sábado (22), no Dragão do Mar

Beatriz Rabelo 21 de Março de 2025
Parte do Centro Dragão do Mar visto de dia

Ceará

Falha em instalações de energia elétrica cancela programação no Centro Dragão do Mar nesta sexta (17)

O problema teve início ainda nessa quinta-feira (16)

Luana Severo 17 de Janeiro de 2025
Acesso de visitantes ao Dragão do Mar foi impactado; Secretaria da Cultura e centro cultural buscam agir para 'reduzir ao máximo o transtorno' para visitantes

Verso

Reforma de praça vizinha ao Dragão do Mar completa seis meses com paralisação e expectativa por novo prazo de conclusão

Retomada das obras está prevista para fevereiro com nova empresa responsável; acesso ao centro cultural é desafio em meio aos trabalhos de requalificação

João Gabriel Tréz 16 de Janeiro de 2025
Longa cearense 'O Céu de Suely' será exibido em 35mm na mostra, enquanto o ainda inédito 'Maria Callas' ganha primeira sessão na Capital

Opinião

Favoritos do Oscar, obras cearenses e clássicos do cinema mundial compõem Mostra RetroExpectativa, do Cinema do Dragão

11ª edição da mostra que reúne reexibições de obras do ano anterior, pré-estreias de inéditas no circuito, clássicos e outras exibições especiais de 16 a 29 de janeiro

Foto frontal João Gabriel Tréz
João Gabriel Tréz 10 de Janeiro de 2025
