Instituto Dragão do Mar abre seleção com 26 vagas e salários de até R$ 5,8 mil; confira

O Instituto Dragão do Mar (IDM) está com inscrições abertas para seleção de cargos celetistas. São 26 vagas imediatas e 215 para cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de junho, pela plataforma Mapa Cultural do Ceará.

>>> Confira o edital

As oportunidades são voltadas para diversos cargos, como recepcionista, técnico de luz, museólogo, assistente de cozinha, assistente e analista de comunicação, eletricista e psicólogo social. Os salários variam entre R$ 988,68 a R$ 5.806,11.

Conforme o edital, 10% das vagas são destinadas para candidatos com deficiência, 20% para candidatos declarados negros (pretos ou pardos) e 5% para indígenas.

Veja também Papo Carreira Prefeitura de Itaitinga está com 275 vagas abertas para quem tem ensino superior; veja detalhes Papo Carreira Obmep 2025: Escolas já podem enviar cartões-resposta da 1ª fase; resultado sai em agosto

Para participar da seleção, é preciso ter mais que 18 anos, estar em dia com a Justiça Eleitoral e o Serviço Militar, no caso dos homens, e não estar lotado em algum cargo relacionado ao Governo do Ceará.

Os aprovados irão atuar nos equipamentos geridos pelo IDM. São eles:

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

Centro Cultural Bom Jardim

Theatro José de Alencar

Escola Thomaz Pompeu Sobrinho

Hub Cultural Porto Dragão

Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Cineteatro São Luiz

Fases da seleção

A seleção será composta por três fases, todas de caráter classificatório e eliminatório. A primeira terá análise do perfil e tempo de experiência dos candidatos, segundo as exigências da vaga. Essas informações serão medidas por meio de pontos, que podem variar entre 5 a 100.

Já a segunda etapa será uma prova escrita ou de conhecimentos específicos, a depender do cargo, que será aplicada em julho. Avançam para o próximo passo aqueles que obtiverem mais de 70 pontos.

Por fim, a terceira etapa é uma entrevista com a banca para avaliação de conhecimentos técnicos e competências comportamentais. Esse passo pode ser feito de forma presencial ou online, a ser informado posteriormente por e-mail.

Cronograma

Inscrições: até 13 de junho

até 13 de junho Divulgação de resultado preliminar da 1⁠ª fase: 23 de junho

23 de junho Divulgação do resultado definitivo da 1⁠ª fase: 8 de julho

8 de julho Realização da 2⁠ª fase: 11 a 15 de julho

11 a 15 de julho Divulgação do resultado da 2⁠ª fase: 28 de julho

28 de julho Realização da 3⁠ª fase: 31 de julho, 1º e 4 de agosto

31 de julho, 1º e 4 de agosto Divulgação do resultado preliminar: 7 de agosto

7 de agosto Divulgação do resultado final: 14 de agosto

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari