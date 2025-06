Obmep 2025: Escolas já podem enviar cartões-resposta da 1ª fase; resultado sai em agosto

Após mobilizar mais de 18,6 milhões de estudantes de escolas públicas e privadas em todo o País nessa terça-feira (3), a 1ª fase da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) agora entra na etapa de correção. A partir desta quarta-feira (4), as escolas podem começar a enviar os cartões-resposta dos alunos participantes. O prazo vai até o dia 16.

Para agilizar o processo, a coordenação da Obmep recomenda que os dados sejam enviados por meio do aplicativo oficial da olimpíada, o que é mais rápido e seguro do que a postagem via Correios.

Veja as próximas datas da olimpíada

A lista de classificados para a 2ª fase será divulgada no dia 1º de agosto no site oficial da Obmep. Já os locais de aplicação das provas da próxima etapa estarão disponíveis no dia 28 do mesmo mês.

A segunda fase da competição está marcada para o dia 25 de outubro, com início às 14h30 (horário de Brasília). O resultado, com os nomes dos premiados, será divulgado no dia 22 de dezembro.

Premiações e incentivos

Neste ano, a olimpíada vai distribuir 8.450 medalhas para todo o País, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Também haverá premiações por desempenho estadual, com a entrega de 20,5 mil medalhas.

Os estudantes da rede pública que conquistarem medalhas nacionais ainda poderão participar do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC), que oferece aulas extras de matemática e bolsa mensal de R$ 300, financiada pelo CNPq.

Além dos alunos, professores também serão reconhecidos. Um total de 969 docentes premiados receberão diploma, livro de apoio e uma medalha especial de ouro. Dentre eles, seis irão à cerimônia nacional de premiação da Obmep 2026 e dois participarão do Encontro do Hotel de Hilbert.

Além disso, o Impa Tech, curso de bacharelado em Matemática do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), reserva 80% das vagas para medalhistas de olimpíadas científicas. Instituições como USP e Unicamp também oferecem vagas específicas para alunos com destaque em competições acadêmicas como a Obmep.