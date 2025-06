Vestibular do ITA 2025 abre inscrições com 180 vagas e aplicação de provas em Fortaleza

Estão abertas, a partir desta quarta-feira (4), as inscrições para o vestibular 2025 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Os interessados têm até o dia 13 para se candidatar. As provas serão aplicadas em 25 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza.

Ao todo, são oferecidas 180 vagas para cursos de engenharia, com duração de cinco anos. A formação é voltada tanto para quem deseja seguir carreira civil quanto para quem tem interesse na área militar. As inscrições, segundo o edital, devem ser feitas exclusivas pela internet.

Das vagas disponíveis, 144 são destinadas à ampla concorrência. As outras 36 são reservadas para candidatos autodeclarados negros ou pardos, conforme o sistema de cotas. A autodeclaração deve ser feita no momento da inscrição.

Cursos oferecidos

O ITA, que fica em São José dos Campos (SP), oferece oito opções de engenharia:

Aeroespacial

Aeronáutica

Civil-Aeronáutica

Computação

Eletrônica

Mecânica-Aeronáutica

Sistemas

Energia

O curso é dividido em duas etapas: nos dois primeiros anos, os alunos têm uma formação básica comum. A partir do terceiro ano, escolhem a especialidade.

Além da graduação, os estudantes passam por formação militar, por meio do Curso de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), voltado à atuação na Aeronáutica.

Como funciona o vestibular

A seleção é composta por três etapas. A primeira fase acontece no dia 5 de outubro e conta com questões objetivas de Matemática, Física, Química e Inglês. Já a segunda fase será realizada entre 28 e 31 de outubro, com provas dissertativas das mesmas disciplinas, além de redação e questões de Português. A última etapa é uma inspeção de saúde.