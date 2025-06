Inep divulga resultado da primeira etapa do Revalida; saiba como acessar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o resultado da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2025.1, nessa terça-feira (3).

Os participantes podem consultar as pontuações definitivas da prova objetiva e discursiva, por meio do Sistema Revalida, juntamente com os pareceres dos recursos interpostos às questões discursivas.

As provas foram aplicadas, em março, para mais de 17 mil inscritos em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Saiba como acessar:

Acesse o site da plataforma do Sistema Revalida Em seguida, clique em "Página do Participante" Faça login com a conta Gov.Br

Segunda etapa

Em maio, o Inep publicou o edital da segunda etapa da edição 2025.1 do Revalida.

A participação na segunda fase, com as provas de habilidades clínicas, depende da aprovação na primeira, que contemplou as provas objetiva e discursiva.

O período de inscrições na segunda etapa do Revalida 2025 /1 será de 9 a 13 de junho. As provas estão agendadas para os dias 19 e 20 de julho.

O que é o Revalida?

O exame subsidia o processo de revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em Medicina expedido no exterior. As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

Composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas), o Revalida aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade (saúde coletiva).