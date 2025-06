Prefeitura de Itaitinga está com 275 vagas abertas para quem tem ensino superior; veja detalhes

A Prefeitura de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), abriu inscrições na última quarta-feira (28) para dois concursos públicos. Os certames são para o preenchimento de 275 vagas, a maioria para professores da Educação Básica, mas também há oportunidades para advogados.

As inscrições vão até o dia 22 deste mês de junho e devem ser feitas exclusivamente pela internet. Já as provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 27 de julho. O responsável pelo certame é o Instituto Consulpam.

Sobre as vagas e salários

São oferecidas apenas cinco vagas para formados em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os aprovados atuarão no cargo de procurador do Município e terão salário inicial de R$ 3,6 mil, com carga horária de 20 horas.

>> Confira o edital do concurso para procurador

Já as oportunidades para professor da Educação Básica contemplam profissionais com cargas horárias de 100h e 200h. Para os primeiros, há 45 vagas em aberto, com salário inicial de R$ R$ 2.290,28. Já para os segundos, são 225 vagas e a remuneração inicial é de R$ 4.580,57. Ambos os cargos exigem formação em Pedagogia.

>> Confira o edital do concurso para professor

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Consulpam até o dia 22 deste junho. As taxas de inscrição para as duas formações é a mesma, de R$ 145.