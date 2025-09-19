35º Cine Ceará tem entrada gratuita; saiba como conseguir ingressos para sessões

O Cine Ceará, como define o diretor geral do evento Wolney Oliveira, é “uma oportunidade única”: uma programação gratuita de sete dias totalmente dedicada ao cinema ibero-americano, brasileiro e cearense.

Com sessões realizadas no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza, e no Cinema do Dragão, na Praia de Iracema, o evento tem diferentes formas de acesso dependendo do local. A limitação varia conforme a capacidade máxima de público de cada espaço.

Cineteatro São Luiz

Legenda: Cineteatro São Luiz, na Praça do Ferreira, é palco principal do Cine Ceará Foto: Luiz Alves / Divulgação

Palco principal do festival, o Cineteatro São Luiz acolhe sessões das mostras Competitiva Brasileira de Longa-metragem e Competitiva Brasileira de Curta-Metragem, além das exibições especiais.

Neste ano, produções como o representante brasileiro no Oscar "O Agente Secreto", o cearense "Morte e Vida Madalena" e os seis longas inéditos da competição do formato serão exibidos no local.

Os ingressos para o São Luiz podem ser adquiridos apenas de maneira on-line, na plataforma Sympla. A disponibilidade ocorre sempre a partir das 14 horas do dia anterior à exibição e cada pessoa pode retirar até dois ingressos por sessão.

Em um exemplo, caso você queria assistir a "O Agente Secreto", que será exibido na quarta-feira (24), os ingressos ficarão no ar no Sympla a partir das 14 horas da terça-feira (23).

Cinema do Dragão

Legenda: Cinema do Dragão recebe exibições de curtas e longas da Mostra Olhar do Ceará Foto: Luiz Alves / Divulgação

As duas salas do Cinema do Dragão, que pertence ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, fica dedicada às sessões de curtas e longas da Mostra Olhar do Ceará, além dos debates com realizadores das obras.

Nesta edição, serão exibidos quatro longas e 14 curtas cearenses no âmbito da mostra, que tem caráter competitivo.

No caso do Cinema do Dragão, os ingressos ficam disponíveis para retirada presencial na bilheteria uma hora antes do início de cada sessão. Também é possível retirar até dois por sessão.

35º Cine Ceará