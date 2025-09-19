Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

35º Cine Ceará tem entrada gratuita; saiba como conseguir ingressos para sessões

Principal festival de cinema do Estado tem programação no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão de 20 a 26 de setembro

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Ingressos para o Cine Ceará são gratuitos e têm retirada on-line para programações do Cineteatro São Luiz e presencial para sessões no Cinema do Dragão
Legenda: Ingressos para o Cine Ceará são gratuitos e têm retirada on-line para programações do Cineteatro São Luiz e presencial para sessões no Cinema do Dragão
Foto: Kid Junior / SVM

O Cine Ceará, como define o diretor geral do evento Wolney Oliveira, é “uma oportunidade única”: uma programação gratuita de sete dias totalmente dedicada ao cinema ibero-americano, brasileiro e cearense.

Com sessões realizadas no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza, e no Cinema do Dragão, na Praia de Iracema, o evento tem diferentes formas de acesso dependendo do local. A limitação varia conforme a capacidade máxima de público de cada espaço.

Veja também

teaser image
Verso

35º Cine Ceará destaca produção nordestina e do interior do Estado em 7 dias de programação gratuita

teaser image
Verso

Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

Cineteatro São Luiz

Cineteatro São Luiz é palco principal do Cine Ceará
Legenda: Cineteatro São Luiz, na Praça do Ferreira, é palco principal do Cine Ceará
Foto: Luiz Alves / Divulgação

Palco principal do festival, o Cineteatro São Luiz acolhe sessões das mostras Competitiva Brasileira de Longa-metragem e Competitiva Brasileira de Curta-Metragem, além das exibições especiais.

Neste ano, produções como o representante brasileiro no Oscar "O Agente Secreto", o cearense "Morte e Vida Madalena" e os seis longas inéditos da competição do formato serão exibidos no local.

Os ingressos para o São Luiz podem ser adquiridos apenas de maneira on-line, na plataforma Sympla. A disponibilidade ocorre sempre a partir das 14 horas do dia anterior à exibição e cada pessoa pode retirar até dois ingressos por sessão.

Em um exemplo, caso você queria assistir a "O Agente Secreto", que será exibido na quarta-feira (24), os ingressos ficarão no ar no Sympla a partir das 14 horas da terça-feira (23).

Cinema do Dragão

Cinema do Dragão recebe exibições de curtas e longas da Mostra Olhar do Ceará
Legenda: Cinema do Dragão recebe exibições de curtas e longas da Mostra Olhar do Ceará
Foto: Luiz Alves / Divulgação

As duas salas do Cinema do Dragão, que pertence ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, fica dedicada às sessões de curtas e longas da Mostra Olhar do Ceará, além dos debates com realizadores das obras.

Nesta edição, serão exibidos quatro longas e 14 curtas cearenses no âmbito da mostra, que tem caráter competitivo.

No caso do Cinema do Dragão, os ingressos ficam disponíveis para retirada presencial na bilheteria uma hora antes do início de cada sessão. Também é possível retirar até dois por sessão.

35º Cine Ceará

  • Quando: de 20 a 26 de setembro
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) e Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
  • Entrada gratuita (confira detalhes de como pegar os ingressos acima)
  • Mais informações: no site www.cineceara.com ou no Instagram @cineceara
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Ingressos para o Cine Ceará são gratuitos e têm retirada on-line para programações do Cineteatro São Luiz e presencial para sessões no Cinema do Dragão
Verso

35º Cine Ceará tem entrada gratuita; saiba como conseguir ingressos para sessões

Principal festival de cinema do Estado tem programação no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão de 20 a 26 de setembro

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Biblioteca Estadual do Ceará receberá primeiro festival da cultura surda do Estado
Verso

Dia da Pessoa com Deficiência é celebrado com programação gratuita em espaços culturais do Ceará

Ações de literatura, música, artes visuais e mais têm destaque em diferentes pontos de Fortaleza e também no interior; veja programação completa

Ana Beatriz Caldas
Há 2 horas
Seleção do 35º Cine Ceará destaca produção do Ceará e do Nordeste; na imagem, longas 'Morte e Vida Madalena', 'O Agente Secreto' e 'Verbo Ser', que compõem a programação do evento
Verso

35º Cine Ceará destaca produção nordestina e do interior do Estado em 7 dias de programação gratuita

Cine Ceará exibe 42 filmes no Cineteatro São Luiz e no Dragão do Mar de 20 a 26 de setembro

João Gabriel Tréz
18 de Setembro de 2025
Mural com fotos e lembretes para esquecer
Mila Costa

O processo do esquecimento

Exige esforço, vontade e tempo.

Mila Costa
17 de Setembro de 2025
Javier Bardem no tapete vermelho do Emmy Awards 2025
Elaine Quinderé

Moda como mensagem e roupa como grito: os looks mais políticos do Emmy 2025

O Emmy Awards nos mostrou, mais uma vez, com o tapete vermelho é muito mais que apreciar roupas bonitas. É também um palco onde o artista pode (e deve) se posicionar sobre aquilo que acredita.

Elaine Quinderé
17 de Setembro de 2025
Foto de divulgação do primeiro show 'Kind of Blue - Homenagem a Miles Davis', em agosto de 2015
Verso

Projeto de shows gratuitos de jazz completa 10 anos com apresentações mensais em Fortaleza

Programação celebrativa ocorre neste sábado (20), no Centro Cultural Banco do Nordeste, e terá homenagens a clássicos do jazz mundial

Ana Beatriz Caldas
17 de Setembro de 2025
Na terceira temporada, Belly precisa decidir se ficará com Jeremiah ou Conrad Fisher
Verso

O Verão que Mudou Minha Vida: confira lista de bares para ver o episódio final da série em Fortaleza

Estabelecimentos em diversos pontos da Capital irão exibir o fim da série, que se tornou um fenômeno nas redes sociais

Redação
16 de Setembro de 2025
Onde assistir ‘O Agente Secreto’, filme com Wagner Moura escolhido para representar Brasil no Oscar
Verso

Onde assistir ‘O Agente Secreto’, filme com Wagner Moura escolhido para representar Brasil no Oscar

Seleção do longa ocorreu nesta segunda-feira (15)

Lucas Monteiro
15 de Setembro de 2025
Morgana Camila: o grito que vem de Maranguape
Silvero Pereira

Morgana Camila: o grito que vem de Maranguape

A gasguita de Maranguape colocou o tradicional desfile de 7 de setembro da sua cidade como uma data aguardada e que a cada ano atrai mais público

Redação
15 de Setembro de 2025
Diretor Kleber Mendonça Filho e ator Wagner Moura em registro de bastidores do longa 'O Agente Secreto'
João Gabriel Tréz

Escolha de 'O Agente Secreto' ao Oscar reflete interesse público e boa safra do cinema brasileiro

Burburinho no processo de escolha do representante brasileiro no Oscar, feita pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), evidencia movimentos da produção nacional

João Gabriel Tréz
15 de Setembro de 2025
Cena do filme O Agente Secreto
Verso

'O Agente Secreto', com Wagner Moura, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026

Filme brasileiro vai disputar indicação à premiação. Decisão da Academia Brasileira de Cinema foi anunciada nesta segunda-feira (15)

Luana Severo
15 de Setembro de 2025
Grupo de quase 60 estudantes e profissionais de música se apresenta no TJA nesta quinta-feira (17)
Verso

Orquestra Sinfônica da UFC completa 10 anos com espetáculo pop e aposta na democratização da música

Entre eventos que buscam aproximar o público amplo e os desafios de uma orquestra estudantil, OSUFC se consolida como um dos principais projetos sinfônicos do Ceará

Ana Beatriz Caldas
15 de Setembro de 2025
Montagem com duas imagens: à esquerda, músicos da banda Nave Mãe no palco, de braços dados, diante de uma plateia, após uma apresentação. À direita, o compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, de cabelos e barba brancos longos, usando óculos e fones de ouvido grandes, com expressão emocionada
Verso

Hermeto Pascoal assistiu show da banda Nave Mãe pelo celular antes de morrer

Artista havia cancelado participação no evento no meio da semana devido ao estado de saúde

Redação
15 de Setembro de 2025
Livro Cartografia para Caminhos Incertos foi publicado pelo baiano Ian Fraser, finalista do prêmio Jabuti
Verso

Baiano finalista do Jabuti mistura realismo mágico e elementos do Nordeste em novo romance

Livro "Cartografia para Caminhos Incertos" se inspira em Gabriel García Márquez, Socorro Acioli e Italo Calvino

Beatriz Rabelo
14 de Setembro de 2025
Primeiro longa dirigido por pessoas trans no Ceará une o ambiental e o ancestral em produção que aposta no terror como gênero
João Gabriel Tréz

1º longa dirigido por pessoas trans no Ceará cria fantasia inspirada em projeto ambiental de Icapuí

Com direção de Noá Bonoba e izzi vitório, terror “Iguaraguá” conta história do desaparecimento de um peixe-boi que impacta a trajetória de bióloga marinha

João Gabriel Tréz
14 de Setembro de 2025
Ruby Nox foi declarada vencedora na última quinta-feira (11), após se destacar no reality
Verso

Drag queen Ruby Nox, vencedora de Drag Race Brasil, faz show em Fortaleza em outubro

Artista pernambucana, que foi coroada na última quinta-feira (11), se consagrou como uma das queens favoritas do público nesta temporada

Ana Beatriz Caldas
14 de Setembro de 2025
Fátima Macedo e Lucas Galvino em cenas de Pssica
Mylena Gadelha

Atores cearenses brilham em 'Pssica', nova série da Netflix, e ressaltam vitrine para cena local

Lucas Galvino e Fátima Macedo são alguns dos artistas cearenses presentes no elenco e celebram sucesso da obra em diversos países

Mylena Gadelha
13 de Setembro de 2025
Aqui, o home office se conecta com a área social. A arquiteta Ana Rozenblit trabalhou com boiserie, armários com frentes de portas e gavetas almofadas, além de mobiliário de linhas orgânica. Fotos
Ana Karenyna

Home office: Dicas para planejar um espaço funcional, confortável, com personalidade

Trabalhar de casa merece um cantinho inspirador

Ana Karenyna
13 de Setembro de 2025
As repreensões da patrulha, costumeiramente, são ácidas, inflamadas, humilham e seus frutos são lastimáveis
Maria Camila Moura

Patrulha Moral e o teatro da superioridade ética

Vimemos tempos de hipersensibilidade performática

Maria Camila Moura
12 de Setembro de 2025
7ª edição do Festival Nacional de Artesanato e Cultura traz expositores, shows, oficinas e mais atividades ao Centro de Eventos até o domingo (14)
Verso

Fenacce 2025: de shows a oficinas, veja cinco motivos para visitar o festival nacional de artesanato

Festival Nacional de Artesanato e Cultura segue com programação até o próximo domingo (14)

João Gabriel Tréz
12 de Setembro de 2025