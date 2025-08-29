Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa
35ª edição do principal festival de cinema do Ceará ocorre de 20 a 26 de setembro em Fortaleza
O 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema divulgou nesta sexta-feira (29) a lista completa de filmes que irão compor as mostras competitivas de longas e curtas do evento em 2025. Os filmes se somam aos das seções anteriormente divulgadas, que incluem a Mostra Olhar do Ceará e as exibições especiais.
Entre destaques, o principal festival de cinema do Estado irá exibir somente obras inéditas na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, traz três filmes cearenses na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem e promoverá a primeira exibição em Fortaleza dos premiados "O Agente Secreto" — que pode representar o Brasil no Oscar 2026 — e "Morte e Vida Madalena".
O Cine Ceará será realizada entre os dias 20 e 26 de setembro, com programações no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão.
Mostras competitivas do 35º Cine Ceará
Seis filmes compõem a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem do Cine Ceará neste ano, enquanto a Competitiva Brasileira de Curta-metragem escolheu 10 produções.
O Brasil é representado na primeira por dois filmes, a ficção "Gravidade", de Leo Tabosa, com Marcélia Cartaxo e Hermila Guedes no elenco, e o documentário “Do outro lado do pavilhão”, de Emília Silveira.
Uma obra de Porto Rico, uma coprodução Uruguai/Argentina/Espanha, um documentário coproduzido entre Cuba e Espanha e outro do Equador completam a lista. A curadoria foi do crítico Bruno Carmelo
Os curtas cearenses da mostra brasileira são o documentário “Amores na pasajen”, de Daniele Ellery, e as ficções “Fogos de artifício”, dirigida por Andreia Pires, e “Peixe morto”, do diretor João Fontenele. Compõem a lista, ainda, duas produções de São Paulo e curtas de Goiás, Piauí, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná. O realizador Vicente Ferraz assina como curador.
A última seção competitiva é a Mostra Olhar do Ceará, que traz 14 curtas e quatro longas cearenses. A seleção ficou por conta da curadora, produtora e diretora Camilla Osório de Castro.
Além das seções competitivas, o Cine Ceará também promove exibições especiais e mostras sociais. Entre os filmes que serão especialmente projetados no festival, estão "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho e com Wagner Moura, e "Morte e Vida Madalena", de Guto Parente. Os curtas cearenses que foram exibidos no Festival de Cannes neste ano e o documentário "Para Vigo Me Voy!" também serão exibidos.
As obras das mostras competitivas de longas e curtas disputam o Troféu Mucuripe em diferentes categorias. Já a Mostra Olhar do Ceará também tem caráter competitivo e premiará os melhores dos dois formatos na seleção.
Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem
- "Gravidade", de Leo Tabosa (Brasil)
- "Eco de Luz", de Misha Vallejo (Equador)
- "Do outro lado do pavilhão", de Emília Silveira (Brasil)
- "Ao oeste, em Zapata", de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha)
- "Esta Isla", de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico)
- "Um cabo solto", de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha)
Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem
- "Amores na pasajen", de Daniele Ellery (CE)
- "Boi de salto", de Tássia Araújo (PI)
- "Brincadeira de criança", de João Toldi (SP)
- "Canto", de Danilo Daher (GO)
- "Fogos de artifício", de Andreia Pires (CE)
- "Minha mãe é uma vaca", de Moara Passoni. (MS/SP)
- "O Amor não cabe na sala", de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (BA)
- "Peixe morto", de João Fontenele (CE)
- "Réquiem para Moïse", de Caio Barretto Briso e Susanna Lira (RJ)
- "Thayara", de Mila Leão (PR)
Mostra Olhar do Ceará - longas
- “Bom fim”, de Rafael Vilarouca
- “Centro ilusão”, de Pedro Diógenes
- “Resumo da ópera”, de Honório Félix e Breno de Lacerda
- “Verbo ser”, de Nívia Uchôa
Mostra Olhar do Ceará - curtas
- “Acaso Revisitado”, de Felipe Camilo
- “Alheio”, de Pedro Paulo Araújo
- “Do lado de dentro”, de Marina Hilbert
- “Estrangeiro”, de Edigar Martins
- “Faísca”, de Bárbara Matias Kariri
- “Fortaleza Liberta”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro
- “Límite”, de Lucas Melo e Thamires Coimbra
- “Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro”, de Carlos Dias Oliveira, Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares
- “Na peleja brasileira”, de Victor Furtado
- “O medo tá foda”, de Esaú Pereira
- “Revoada”, dos diretores Tuan Fernandes, Gabrielle Neara e Dinorá Melo
- “Secundária”, de Amanda Pontes, com reflexões de uma atriz durante um processo de seleção
- “Tempo trem”, de Roberta Filizola e Guilherme C.
- “Vermelho de bolinhas”, de Joedson Kelvin e Renata Fortes
35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema
- Quando: de 20 a 26 de setembro
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) e Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
- Gratuito.
- Mais informações: no site www.cineceara.com e no Instagram @cineceara