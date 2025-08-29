Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

O 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema divulgou nesta sexta-feira (29) a lista completa de filmes que irão compor as mostras competitivas de longas e curtas do evento em 2025. Os filmes se somam aos das seções anteriormente divulgadas, que incluem a Mostra Olhar do Ceará e as exibições especiais.

Entre destaques, o principal festival de cinema do Estado irá exibir somente obras inéditas na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, traz três filmes cearenses na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem e promoverá a primeira exibição em Fortaleza dos premiados "O Agente Secreto" — que pode representar o Brasil no Oscar 2026 — e "Morte e Vida Madalena".

O Cine Ceará será realizada entre os dias 20 e 26 de setembro, com programações no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão.

Veja também Verso Cearense Gero Camilo é premiado como melhor ator no Festival de Gramado pelo filme ‘Papagaios’ João Gabriel Tréz Escola de cinema indígena do povo Jenipapo-Kanindé retoma atividades no Ceará: 'Ferramenta de luta'

Mostras competitivas do 35º Cine Ceará

Seis filmes compõem a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem do Cine Ceará neste ano, enquanto a Competitiva Brasileira de Curta-metragem escolheu 10 produções.

O Brasil é representado na primeira por dois filmes, a ficção "Gravidade", de Leo Tabosa, com Marcélia Cartaxo e Hermila Guedes no elenco, e o documentário “Do outro lado do pavilhão”, de Emília Silveira.

Legenda: Hermila Guedes está no elenco do longa "Gravidade'" de Leo Tabosa Foto: Petrus Cariry / Divulgação

Uma obra de Porto Rico, uma coprodução Uruguai/Argentina/Espanha, um documentário coproduzido entre Cuba e Espanha e outro do Equador completam a lista. A curadoria foi do crítico Bruno Carmelo

Os curtas cearenses da mostra brasileira são o documentário “Amores na pasajen”, de Daniele Ellery, e as ficções “Fogos de artifício”, dirigida por Andreia Pires, e “Peixe morto”, do diretor João Fontenele. Compõem a lista, ainda, duas produções de São Paulo e curtas de Goiás, Piauí, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná. O realizador Vicente Ferraz assina como curador.

A última seção competitiva é a Mostra Olhar do Ceará, que traz 14 curtas e quatro longas cearenses. A seleção ficou por conta da curadora, produtora e diretora Camilla Osório de Castro.

Além das seções competitivas, o Cine Ceará também promove exibições especiais e mostras sociais. Entre os filmes que serão especialmente projetados no festival, estão "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho e com Wagner Moura, e "Morte e Vida Madalena", de Guto Parente. Os curtas cearenses que foram exibidos no Festival de Cannes neste ano e o documentário "Para Vigo Me Voy!" também serão exibidos.

As obras das mostras competitivas de longas e curtas disputam o Troféu Mucuripe em diferentes categorias. Já a Mostra Olhar do Ceará também tem caráter competitivo e premiará os melhores dos dois formatos na seleção.

Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem

"Gravidade", de Leo Tabosa (Brasil)

"Eco de Luz", de Misha Vallejo (Equador)

"Do outro lado do pavilhão", de Emília Silveira (Brasil)

"Ao oeste, em Zapata", de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha)

"Esta Isla", de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico)

"Um cabo solto", de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha)

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem

"Amores na pasajen", de Daniele Ellery (CE)

"Boi de salto", de Tássia Araújo (PI)

"Brincadeira de criança", de João Toldi (SP)

"Canto", de Danilo Daher (GO)

"Fogos de artifício", de Andreia Pires (CE)

"Minha mãe é uma vaca", de Moara Passoni. (MS/SP)

"O Amor não cabe na sala", de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (BA)

"Peixe morto", de João Fontenele (CE)

"Réquiem para Moïse", de Caio Barretto Briso e Susanna Lira (RJ)

"Thayara", de Mila Leão (PR)

Mostra Olhar do Ceará - longas

“Bom fim”, de Rafael Vilarouca

“Centro ilusão”, de Pedro Diógenes

“Resumo da ópera”, de Honório Félix e Breno de Lacerda

“Verbo ser”, de Nívia Uchôa

Mostra Olhar do Ceará - curtas

“Acaso Revisitado”, de Felipe Camilo

“Alheio”, de Pedro Paulo Araújo

“Do lado de dentro”, de Marina Hilbert

“Estrangeiro”, de Edigar Martins

“Faísca”, de Bárbara Matias Kariri

“Fortaleza Liberta”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro

“Límite”, de Lucas Melo e Thamires Coimbra

“Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro”, de Carlos Dias Oliveira, Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares

“Na peleja brasileira”, de Victor Furtado

“O medo tá foda”, de Esaú Pereira

“Revoada”, dos diretores Tuan Fernandes, Gabrielle Neara e Dinorá Melo

“Secundária”, de Amanda Pontes, com reflexões de uma atriz durante um processo de seleção

“Tempo trem”, de Roberta Filizola e Guilherme C.

“Vermelho de bolinhas”, de Joedson Kelvin e Renata Fortes

35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema