Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

35ª edição do principal festival de cinema do Ceará ocorre de 20 a 26 de setembro em Fortaleza

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Verso
Festival divulgou selecionados para as principais mostras competitivas e não competitivas da edição de 2025
Legenda: Festival divulgou selecionados para as principais mostras competitivas e não competitivas da edição de 2025
Foto: Divulgação

O 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema divulgou nesta sexta-feira (29) a lista completa de filmes que irão compor as mostras competitivas de longas e curtas do evento em 2025. Os filmes se somam aos das seções anteriormente divulgadas, que incluem a Mostra Olhar do Ceará e as exibições especiais.

Entre destaques, o principal festival de cinema do Estado irá exibir somente obras inéditas na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, traz três filmes cearenses na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem e promoverá a primeira exibição em Fortaleza dos premiados "O Agente Secreto"que pode representar o Brasil no Oscar 2026 — e "Morte e Vida Madalena".

O Cine Ceará será realizada entre os dias 20 e 26 de setembro, com programações no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão. 

Mostras competitivas do 35º Cine Ceará

Seis filmes compõem a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem do Cine Ceará neste ano, enquanto a Competitiva Brasileira de Curta-metragem escolheu 10 produções.

O Brasil é representado na primeira por dois filmes, a ficção "Gravidade", de Leo Tabosa, com Marcélia Cartaxo e Hermila Guedes no elenco, e o documentário “Do outro lado do pavilhão”, de Emília Silveira.

Hermila Guedes está no elenco do longa 'Gravidade', de Leo Tabosa
Legenda: Hermila Guedes está no elenco do longa "Gravidade'" de Leo Tabosa
Foto: Petrus Cariry / Divulgação

Uma obra de Porto Rico, uma coprodução Uruguai/Argentina/Espanha, um documentário coproduzido entre Cuba e Espanha e outro do Equador completam a lista. A curadoria foi do crítico Bruno Carmelo

Os curtas cearenses da mostra brasileira são o documentário “Amores na pasajen”, de Daniele Ellery, e as ficções “Fogos de artifício”, dirigida por Andreia Pires, e “Peixe morto”, do diretor João Fontenele. Compõem a lista, ainda, duas produções de São Paulo e curtas de Goiás, Piauí, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná. O realizador Vicente Ferraz assina como curador.

A última seção competitiva é a Mostra Olhar do Ceará, que traz 14 curtas e quatro longas cearenses. A seleção ficou por conta da curadora, produtora e diretora Camilla Osório de Castro.

 Além das seções competitivas, o Cine Ceará também promove exibições especiais e mostras sociais. Entre os filmes que serão especialmente projetados no festival, estão "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho e com Wagner Moura, e "Morte e Vida Madalena", de Guto Parente. Os curtas cearenses que foram exibidos no Festival de Cannes neste ano e o documentário "Para Vigo Me Voy!" também serão exibidos.

As obras das mostras competitivas de longas e curtas disputam o Troféu Mucuripe em diferentes categorias. Já a Mostra Olhar do Ceará também tem caráter competitivo e premiará os melhores dos dois formatos na seleção. 

Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem

  • "Gravidade", de Leo Tabosa (Brasil)
  • "Eco de Luz", de Misha Vallejo (Equador)
  • "Do outro lado do pavilhão", de Emília Silveira (Brasil)
  • "Ao oeste, em Zapata", de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha)
  • "Esta Isla", de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico)
  • "Um cabo solto", de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha)

Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem

  • "Amores na pasajen", de Daniele Ellery (CE)
  • "Boi de salto", de Tássia Araújo (PI)
  • "Brincadeira de criança", de João Toldi (SP)
  • "Canto", de Danilo Daher (GO)
  • "Fogos de artifício", de Andreia Pires (CE)
  • "Minha mãe é uma vaca", de Moara Passoni. (MS/SP)
  • "O Amor não cabe na sala", de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (BA)
  • "Peixe morto", de João Fontenele (CE)
  • "Réquiem para Moïse", de Caio Barretto Briso e Susanna Lira (RJ)
  • "Thayara", de Mila Leão (PR)

Mostra Olhar do Ceará - longas

  • “Bom fim”, de Rafael Vilarouca
  • “Centro ilusão”, de Pedro Diógenes
  • “Resumo da ópera”, de Honório Félix e Breno de Lacerda
  • “Verbo ser”, de Nívia Uchôa

Mostra Olhar do Ceará - curtas

  • “Acaso Revisitado”, de Felipe Camilo
  • “Alheio”, de Pedro Paulo Araújo
  • “Do lado de dentro”, de Marina Hilbert
  • “Estrangeiro”, de Edigar Martins
  • “Faísca”, de Bárbara Matias Kariri
  • “Fortaleza Liberta”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro
  • “Límite”, de Lucas Melo e Thamires Coimbra
  • “Na estação das mangas, ela alimenta o bairro inteiro”, de Carlos Dias Oliveira, Lino Fly, Tiago Coutinho e Yan Tavares
  • “Na peleja brasileira”, de Victor Furtado
  • “O medo tá foda”, de Esaú Pereira
  • “Revoada”, dos diretores Tuan Fernandes, Gabrielle Neara e Dinorá Melo
  • “Secundária”, de Amanda Pontes, com reflexões de uma atriz durante um processo de seleção
  • “Tempo trem”, de Roberta Filizola e Guilherme C.
  • “Vermelho de bolinhas”, de Joedson Kelvin e Renata Fortes

35° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema

  • Quando: de 20 a 26 de setembro
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500, Centro) e Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)
  • Gratuito.
  • Mais informações: no site www.cineceara.com e no Instagram @cineceara
Pub Delas é comandado pelas empresárias Camila Martins e Thelma Garcia
Verso

Bar se destaca na noite de Fortaleza por protagonismo de mulheres lésbicas no sertanejo e no pagode

Investindo em programação musical que foge dos ritmos que costumam fazer sucesso em bares LGBTQIAP+, Pub Delas conquistou público feminino e aos poucos se consolida como novo palco para cantoras da Cidade

Ana Beatriz Caldas
29 de Agosto de 2025
Capa do livro Fup, uma fábula de Jim Dodge
Verso

'Fup': Entenda como a história de uma pata conquistou tantos fãs e é considerada transcendental

Livro do escritor estadunidense Jim Dodge foi publicado pela primeira vez em 1983

Beatriz Rabelo
28 de Agosto de 2025
No hall de entrada, a marcenaria funciona como uma sapateira. Quando a porta desliza para um lado, abre-se o cantinho para os calçados
Ana Karenyna

Como decorar hall de entrada?

Com pouco espaço e ideias práticas e acessíveis, você vai deixar esse cantinho funcional na sua rotina e imprimir personalidade

Ana Karenyna
28 de Agosto de 2025
Alguns dos exemplares publicados pelo edital do Territórios de Criação, que deu origem ao Ceará Sem Fronteiras
Verso

Programa ‘Ceará Sem Fronteiras’ irá ofertar bolsas de intercâmbio e publicação de livros

Evento de lançamento terá palestra da escritora Marcia Tiburi, nesta quinta-feira (28), no Anfiteatro do Dragão do Mar

Ana Beatriz Caldas
28 de Agosto de 2025
Na imagem, crianças brincam em aparelhos da Cidade da Criança, recém-inaugurada pela Prefeitura de Fortaleza no Centro da cidade
Verso

Cidade da Criança vira um dos melhores destinos de lazer para famílias em Fortaleza

Voltado para a primeira infância com programações diversas, equipamento foi requalificado e retorna à dinâmica da cidade em movimento de valorização do Centro

Diego Barbosa
27 de Agosto de 2025
Mestre Damasceno recebe a Ordem do Mérito Cultural, no Palácio Gustavo Capanema
Verso

Morre Mestre Damasceno, ícone da cultura marajoara, aos 71 anos

Artista estava internado desde junho para tratar quadro de pneumonia e insuficiência renal

Redação
26 de Agosto de 2025
Na imagem, o casal de idosos Zoraide Diniz e Márlio Pelosi durante cerimônia de casamento em Fortaleza
Diego Barbosa

Casal de idosos se conhece no pilates, namora, casa e celebra o amor: ‘A vida começa aos 80’

Zoraide Diniz e Márlio Pelosi compartilham a mesma altura, tipo sanguíneo e até número de sapato; nos acasos da vida, perceberam que precisavam se conhecer para que a felicidade virasse rotina

Diego Barbosa
26 de Agosto de 2025
O cartunista Jaguar estava internado no hospital Copa D'Or
Verso

Corpo de cartunista Jaguar será velado no Rio nesta segunda-feira (25)

Ele faleceu após um quadro de infecção respiratória, que evoluiu para complicações renais

Redação
25 de Agosto de 2025
Seuab e a gatinha Lucy ilustram vídeo de lo-fi nordestino
Verso

‘Lo-fi nordestino’: artista do interior do Ceará se destaca ao unir sons relaxantes, xote e forró

Músicas de Seuab têm inspiração em ritmos e paisagens do Nordeste e já foram elogiadas por artistas como Lucas Silveira, WIU e Xamã

Ana Beatriz Caldas
25 de Agosto de 2025
Gero Camilo celebra seu primeiro Kikito no ano em que completa em 25 anos de carreira
Verso

Cearense Gero Camilo é premiado como melhor ator no Festival de Gramado pelo filme ‘Papagaios’

Pelo segundo ano consecutivo, o festival reconhece a atuação de um cearense no cinema

Diego Benevides*
25 de Agosto de 2025
Carioca nascido em 29 de fevereiro de 1932, Jaguar começou a carreira desenhando para revista 'Manchete'
Verso

Morre Jaguar, cartunista que marcou a resistência à ditadura com o jornal 'O Pasquim', aos 93 anos

Jaguar foi um dos fundadores do jornal carioca que revolucionou a imprensa brasileira

Redação
24 de Agosto de 2025
Na imagem, homem presenteia mulher com café na cama, em alusão ao
Maria Camila Moura

'Tratamento de Princesa': forma de cuidado ou prisão invisível?

Trend #PrincessTreatment disseminada nas redes socias soa quase banal, mas pode ser campo de disputa simbólica

Maria Camila Moura
24 de Agosto de 2025
Na imagem, arara de roupas com peças da nova coleção primavera-verão da Renner
Elaine Quinderé

Tendências de moda para primavera-verão prometem muita brasilidade

No último domingo (17), a Renner lançou a nova coleção de primavera-verão com tudo que representa o Brasil: frescor, ginga e Taís Araújo

Redação
24 de Agosto de 2025
Luis Fernando Verissimo em foto posada. Ele veste uma camisa social branca
Verso

Luis Fernando Verissimo: Novo boletim médico indica que estado de saúde do escritor ainda é grave

Ele está internado desde o última dia 11 de agosto em um hospital de Porto Alegre

Redação
23 de Agosto de 2025
Imagem de um restaurante em container com ambiente ao ar livre iluminado à noite, com céu estrelado ao fundo, integrando design moderno e sustentável.
Silvero Pereira

Cultura também é política pública de habitação

Teatro Contêiner Mungunzá é exemplo de ocupação cultural

Silvero Pereira
23 de Agosto de 2025
Produções sul-coreanas serão exibidas de graça no Cineteatro São Luiz
Verso

Festival de Cinema Coreano chega a Fortaleza com exibições gratuitas no Cineteatro São Luiz

KOFF - Festival de Cinema Coreano apresenta filmes coreanos que vão além do k-drama e do cinema de autor

João Gabriel Tréz
23 de Agosto de 2025
Imagem do escritor Luis Fernando Verissimo que continua em estado grave, segundo boletim médico
Verso

Estado de saúde de Luis Fernando Verissimo continua grave, segundo boletim médico

Escritor está internado desde o dia 11 de agosto

Redação
22 de Agosto de 2025
Cenas de Turma da Mônica na HBO Max e Discovery Kids
Mylena Gadelha

Novos episódios de 'Turma da Mônica' serão lançados até o fim de 2025; veja detalhes

Após 4 anos de hiato, a série animada dos personagens estreou novos episódios, mas ainda mais está por vir

Mylena Gadelha
22 de Agosto de 2025
Café Comércio ocupa casarão histórico do Centro de Fortaleza
Verso

Café Comércio: o que a ocupação de casarão histórico no Centro de Fortaleza ensina sobre patrimônio

João Gabriel Tréz
22 de Agosto de 2025