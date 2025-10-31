“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano
Abertura oficial do evento ocorreu neste sábado (20), no Cineteatro São Luiz
Números deste ano do evento mostram força da produção de cineastas mulheres e da descentralização no Estado
Principal festival de cinema do Estado tem programação no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão de 20 a 26 de setembro
Produtor, roteirista e diretor, o cearense apostou no combo história de amor e musical para seu segundo longa. Com forte referência aos anos 1980 e 1990, a obra em cartaz traz participações de Cláudia Ohana, Mateus Carrieri e a cantora Gretchen
A cerimônia ocorreu no Cineteatro São Luiz e contou com homenagem ao ator Gero Camilo
Último dia do festival terá debates, homenagem a Gero Camilo, cerimônia de premiação e exibição especial do longa 'Baby', de Marcelo Caetano
Atividades gratuitas do festival seguem no Hotel Sonata de Iracema e no Cineteatro São Luiz