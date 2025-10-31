Diário do Nordeste
Vencedores do Cine Ceará no palco do Cineteatro São Luiz

Verso

Confira os vencedores da 35ª edição do Cine Ceará

“Eco de Luz”, do Equador, levou o Troféu Mucuripe de Melhor Longa Ibero-americano

Lucas Monteiro 26 de Setembro de 2025
Atriz recebeu o prêmio neste sábado (20)

Verso

Homenagem a Mariana Ximenes marca início do Cine Ceará

Abertura oficial do evento ocorreu neste sábado (20), no Cineteatro São Luiz

Ana Beatriz Caldas 21 de Setembro de 2025
Longa 'Verbo Ser', de Nívia Uchôa, compõe 35ª edição do Cine Ceará

Opinião

35º Cine Ceará tem mais de 50% dos filmes cearenses nas mostras competitivas dirigidos por mulheres

Números deste ano do evento mostram força da produção de cineastas mulheres e da descentralização no Estado

Foto frontal João Gabriel Tréz
João Gabriel Tréz 20 de Setembro de 2025
Ingressos para o Cine Ceará são gratuitos e têm retirada on-line para programações do Cineteatro São Luiz e presencial para sessões no Cinema do Dragão

Verso

35º Cine Ceará tem entrada gratuita; saiba como conseguir ingressos para sessões

Principal festival de cinema do Estado tem programação no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão de 20 a 26 de setembro

João Gabriel Tréz 19 de Setembro de 2025
Seleção do 35º Cine Ceará destaca produção do Ceará e do Nordeste; na imagem, longas 'Morte e Vida Madalena', 'O Agente Secreto' e 'Verbo Ser', que compõem a programação do evento

Verso

35º Cine Ceará destaca produção nordestina e do interior do Estado em 7 dias de programação gratuita

Cine Ceará exibe 42 filmes no Cineteatro São Luiz e no Dragão do Mar de 20 a 26 de setembro

João Gabriel Tréz 18 de Setembro de 2025
Festival divulgou selecionados para as principais mostras competitivas e não competitivas da edição de 2025

Verso

Cine Ceará exibe filmes inéditos, cearenses premiados e pré-indicado ao Oscar; veja lista completa

35ª edição do principal festival de cinema do Ceará ocorre de 20 a 26 de setembro em Fortaleza

João Gabriel Tréz 29 de Agosto de 2025
Video

Que Nem Tu

Allan Deberton conta bastidores de 'O melhor Amigo' e revela como encara a pressão após sucesso de 'Pacarrete'

Produtor, roteirista e diretor, o cearense apostou no combo história de amor e musical para seu segundo longa. Com forte referência aos anos 1980 e 1990, a obra em cartaz traz participações de Cláudia Ohana, Mateus Carrieri e a cantora Gretchen

Redação 20 de Março de 2025
Vencedores do Cine Ceará

Verso

34º Cine Ceará divulga lista de vencedores; confira

A cerimônia ocorreu no Cineteatro São Luiz e contou com homenagem ao ator Gero Camilo

Redação 15 de Novembro de 2024
Ator cearense Gero Camilo será homenageado na última noite do 34º Cine Ceará

Verso

Cine Ceará 2024: veja a programação desta sexta-feira (15)

Último dia do festival terá debates, homenagem a Gero Camilo, cerimônia de premiação e exibição especial do longa 'Baby', de Marcelo Caetano

Redação 15 de Novembro de 2024
Cantor, compositor e ator Rodger Rogério será homenageado no 34º Cine Ceará

Verso

Cine Ceará 2024: veja a programação desta quinta-feira (14)

Atividades gratuitas do festival seguem no Hotel Sonata de Iracema e no Cineteatro São Luiz

Redação 14 de Novembro de 2024
