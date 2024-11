Cine Ceará 2024: veja a programação desta sexta-feira (15)

Último dia de programação do 34º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema, o feriado da República será movimentado em Fortaleza, com atividades gratuitas na Praia de Iracema e no Centro.

Pela manhã, o Hotel Sonata de Iracema recebe as últimas rodadas de debate com realizadores, com representantes de Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e o diretor dominicano Yoel Morales.

Já durante a noite, a partir das 19h30, o Cineteatro São Luiz sedia a cerimônia de premiação do festival, que contará com uma homenagem ao ator, cantor e dramaturgo Gero Camilo. O encerramento da mostra trará ainda uma exibição especial do longa-metragem Baby, do cineasta mineiro Marcelo Caetano.

Confira a programação completa:

Hotel Sonata de Iracema

9H - DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM‍

Bolinho de Chuva, de Cameni Silveira. Ficção. 11'. Paraná. 2023.

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta. Ficção. 20’. Minas Gerais. 2024.

Todas as Memórias que Você Fez em Mim, de Pedro Fillipe. Ficção. 19’. Pernambuco. 2024.

10H - DEBATE COM OS REALIZADORES - MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM

A Bachata do Biônico, de Yoel Morales. Ficção. 80’. República Dominicana. 2024.

Cineteatro São Luiz

A programação começará às 19h30. Classificação indicativa: 16 anos.

HOMENAGEM A GERO CAMILO + CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

EXIBIÇÃO ESPECIAL

Baby, de Marcelo Caetano. Ficção.106’. Brasil-França-Holanda. 2024.