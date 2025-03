Cearense Yara Canta será destaque em desfile de escola de samba do Rio

A cearense Yara Canta será um dos destaques da escola de samba Paraíso do Tuiuti, que se apresenta nesta terça-feira (4), no carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Uma das principais vozes trans do Ceará, ela fará estreia no carnaval carioca ao som do enredo "Quem tem medo de Xica Manicongo?", a primeira travesti da qual se tem notícia na história do Brasil.

No desfile, Yara representará Geni, a travesti personagem da música 'Geni e o Zepelim', lançada pelo cantor Chico Buarque em 1979, durante a ditadura.

A apresentação deve ocorrer entre 23h30min e 23h40min desta terça (4), na Marquês de Sapucaí.

A artista estará no centro do quarto carro alegórico, o penúltimo do desfile da Tuiuti, chamado de 'Pajubá'.

Segundo a escola de samba, o carro deve abrir caminho para a chegada de uma ala composta apenas por travestis e mulheres trans.

Yara é cantora, tem 30 anos, e iniciou a carreira na música ainda aos 18, integrando também várias outras experiências e produções culturais diversas.

Parceria com projeto

A participação de Yara foi organizada por meio do projeto o projeto “Transcidadania no Samba”, idealizado pela também travesti Bruna Benevides, presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), que firmou parceria com a Tuiuti.

A organização não-governamental ajudou a escola nos trabalhos do enredo e duas oficinas de formação para pessoas trans foram ministradas, da qual Yara Canta participou.

"Não se trata apenas de estar por estar. A gente quer representatividade com intervenção, com desdobramento prático das mudanças que defendemos. Esse carnaval significa isso pra gente", disse Yara no material de divulgação do desfile.

