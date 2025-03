Bloco inusitado leva foliões vestidos de gorilas em cortejo pelas ruas de Icapuí, no Ceará

Um desfile de Carnaval inusitado tomou conta das ruas de Icapuí, cidade do Litoral Leste do Ceará, na última segunda-feira (3). Em vez de fantasias tradicionais do período, os brincantes saíram vestidos de gorilas.

O espetáculo diferente ocorreu na localidade de Serra da Mutamba. Segundo o bloco "Gorilla Mania", o início da tradição ocorreu em 2010, quando moradores da região começaram a desfilar nos blocos como papangus.

Veja também Verso Foliões ocupam Praça dos Leões e destacam importância da festa para saúde mental: 'Precisamos sorrir' Verso Após não levar Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Torres pede respeito à Mikey Madison: 'Mandem só amor'

"Esse ano nós decidimos inovar, sabe. Cerca de 5 a 10 pessoas tiveram essa ideia de fazer isso, tudo bem organizado e aí demos início a essa tradição. Acho que foram cerca de seis meses, desde julho do ano passado, para as nossas fantasias ficarem prontas", explicou José Wellington Costa, de 25 anos, um dos brincantes do bloco.

Veja:

Os participantes saíram às ruas em fantasias de várias cores. Tinha gorila branco, preto e até azul e verde. Ao todo, a estimativa é de que 30 pessoas tenham saído junto do bloco.

Ao som de músicas, o cortejo seguiu enfileirado, fazendo o percurso iniciado na Serra da Mutamba e seguindo até a comunidade de mesmo nome, para só depois retornar ao ponto inicial. "A gente espera que seja um verdadeiro sucesso porque nós queremos manter essa tradição por muitos anos na frente", explicou o brincante.

Legenda: Cerca de 30 pessoas participaram do bloco Foto: reprodução/arquivo pessoal

O material utilizado, inclusive, parece bem simples, mas levou meses para ser confeccionado da forma correta. O brincante explica que sacos plásticos de supermercados foram usados, assim como peças de calça e blusas, para construir as fantasias.

Agora, com o quase fim do Carnaval de 2025, Wellington explica que os planos já incluem começar a preparação para o ano que vem. "Dessa vez, demorou muito para conseguir terminar as roupas de gorilas, mas nós já estamos nos preparando para já nas próximas semanas começar as de 2026, fazendo tudo muito bonito e bem feito", finalizou.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias