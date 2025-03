Foliões ocupam Praça dos Leões e destacam importância da festa para saúde mental: 'Precisamos sorrir'

Nem a chuva foi capaz de interromper a festa! No último dia de Carnaval em Fortaleza, nesta terça-feira (4), foliões se reuniram na Praça dos Leões para celebrar a alegria e a ocupação dos espaços públicos, destacando a importância da festa para a saúde mental.

"A gente precisa se divertir, a gente precisa sorrir, a gente precisa se alegrar. Nosso dia a dia já é muito difícil e a gente precisa desses momentos. Isso é saúde mental", disse a psiquiatra Raquel Maia.

Legenda: Para Raquel Maia, viver a folia do Carnaval é também questão de saúde mental Foto: Ismael Soares

A celebração começou cedo, às 9h, com concentração no Centro Cultural Banco do Nordeste. De lá, o Cortejo com Farra na Jangada e Bloco As Gata Pira saiu até a Praça dos Leões, no Centro de Fortaleza. As ruas foram ocupadas com estandartes de cores vibrantes, trompetes, saxofones e, claro, muito samba no pé.

Para Raquel, que participa do Bloco pelo segundo ano consecutivo, é uma alegria estar nas ruas de novo. "A gente tem que ocupar as ruas, ocupar a nossa cidade, a gente tem que ter essa presença, melhora o nosso bem-estar, melhora a nossa relação com a cidade", afirma. Tudo isso ajuda a aliviar o peso do cotidiano.

Legenda: Bancário Brendo Oliveira acredita que o Carnaval é um período em que pode sair da rotina e viver sua própria fantasia Foto: Ismael Soares

Para os foliões, o Carnaval é mais do que festa, é um espaço de liberdade. O bancário Brendo Oliveira destacou como a celebração é uma forma de escapar da rigidez do dia a dia.

"Principalmente a gente, nessa profissão, vive uma rotina muito estressante, um pouco conservadora. O Carnaval faz a gente se libertar, deixa a gente ser como se é, vencer crises de ansiedade e crises de existência. Nesse período, consegue ter a liberdade de ser quem se é. Estou sendo o Brendo que não sou na minha rotina". Brendo Oliveira Bancário

Já a psicóloga Maria Clara Barreto, reforçou a importância do descanso, que pode assumir diferentes formas.

Legenda: Psicóloga Maria Clara defende a importância do descanso e da folia Foto: Ismael Soares

"A gente atrela muito a saúde mental com o poder de descansar. Seja esse descansar, vir para o bloco, seja aproveitar o dia de sol para ir pra uma praia, como ontem, ou para ficar em casa vendo filme, em um dia como hoje. Defendo o valor do descanso, seja ele do jeito que for. E se o seu descanso for pulando num bloco, que seu descanso seja mental", ressaltou Maria Clara.

Diversidade musical e cultural

O polo alternativo no Centro existe desde 2013 e tem sido uma opção para quem busca diversidade musical e cultural. Márcio Caetano, fundador do Bloco As Gata Pira, lembra que o projeto surgiu com a proposta de um Carnaval diferente.

"A gente começou em 2013, com a ideia de agregar convidados, festas e outros blocos, como uma forma de ocupar também o Centro da cidade. O bloco tem uma proposta diversa, mistura rock, samba, marchinha. Agora, estamos estreando o cortejo andando, em parceria com o Centro Cultural Banco do Nordeste", explica.

Legenda: Cortejo saiu do Centro Cultural Banco do Nordeste com público dançando e pulando nas ruas Foto: Ismael Soares

A diversidade do público também foi um dos pontos destacados por Helena Barbosa, secretária de Cultura de Fortaleza. No balanço realizado por ela, destacou ter sido uma alegria perceber que as ruas eram ocupadas também por crianças, famílias e idosos, que podiam buscar um polo mais próximo e acessível de suas residências.

"A gente finaliza hoje o Carnaval, mas já tem uma noção do tamanho do acolhimento da população dentro do que a gente propôs como formato de Carnaval. Teve uma superlotação na Praia de Iracema, na Domingos Olímpio, mas aqui também vemos um grande movimento e uma ocupação importante da cidade", pontua.

Legenda: Helena falou sobre a decisão de descentralizar o Carnaval de Fortaleza neste ano Foto: Ismael Soares

Mesmo com o tempo fechado, a Praça dos Leões foi palco de cores, ritmos e alegria. Como resumiu Paula Luna, porta-estandarte do Farra na Jangada: "A gente quer ocupar as ruas com cultura e alegria para todo mundo. Que todo mundo possa chegar sem moralismo, sem preconceitos, só festa para todas as famílias".

Afinal, como apontam os próprios foliões, o Carnaval também é um ato de cuidado, resistência e bem-estar.

Confira a programação do Polo As Gata Pira desta terça (4)

A programação do Polo As Gata Pira teve algumas alterações devido ao atraso no Cortejo, no entanto, as Gata Pira subiram ao palco por volta das 12h.

Veja programação:

09h: Concentração no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB)

Concentração no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) 10h: Cortejo Gata Pira com Farra na Jangada (saída do CCBNB para Praça dos Leões)

Cortejo Gata Pira com Farra na Jangada (saída do CCBNB para Praça dos Leões) 11h: Farra na casa alheia (Guga e marquinho)

Farra na casa alheia (Guga e marquinho) 12h: Bloco As Gata Pira

Bloco As Gata Pira 15h: Serpentinas (Maria e Ada)

Serpentinas (Maria e Ada) 16h: Priscilla Delgado (Viva la Pachanga)

Priscilla Delgado (Viva la Pachanga) 17h: Baba de Camelo

Baba de Camelo 18h30: Encerramento

