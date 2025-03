Filho revela que Milton Nascimento foi diagnosticado com doença de Parkinson há dois anos

Augusto Nascimento, filho e empresário do cantor e compositor Milton Nascimento, 82, revelou, em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, nessa quarta-feira (5), que o pai foi diagnosticado com Parkinson há dois anos e que a doença o tem limitado, "junto com a idade e com a questão da diabetes".

"Só que, em paralelo, ele está super feliz com a vida. Está super empenhado com o lance da [escola de samba] Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo", comentou o empresário.

Na terça-feira (4), a Portela homenageou o artista com um samba-enredo no desfile na Marquês de Sapucaí. "Eu quase caí para trás. O samba é de matar, Nossa Senhora", disse o cantor, ao ser questionado pela imprensa sobre como se sentiu quando soube da homenagem.

Fora dos palcos

Milton Nascimento se aposentou dos palcos em novembro de 2022, após uma grande turnê nacional. Desde então, embora não tenha deixado a música, ele tem passado o tempo com a família e com os amigos.

No último mês de fevereiro, Bituca esteve presente no tapete vermelho do Grammy Awards. Ele concorria à categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz, com Esperanza Spalding.

