Milton Nascimento celebra 82 anos e recebe mensagem de amigos nas redes sociais

O cantor Milton Nascimento, um dos maiores nomes da música brasileira, chegou aos 82 anos neste sábado (26), e ganhou diversas homenagens de artistas e famosos nas redes sociais.

"Povo! Hoje é meu aniversário! Às seis horas da tarde eu nasci, tô aqui, e quero agradecer a vocês tudo de bom que fizeram por mim na minha vida inteira. Um beijão", disse o artista em publicação.

A comemoração de aniversário de Milton ocorreu ainda na sexta-feira (25), com uma festa cheia de familiares e amigos. No local também esteve presente Augusto Nascimento, filho do artista.

Homenagens

Não demorou para que os amigos do cantor usassem as redes para citar a data importante. "26 de outubro deveria ser feriado nacional! Afinal, é o nascimento do Milton Nascimento, nosso amado Bituca, que tanta alegria nos dá com sua voz e sua arte! Feliz aniversário, Bituca! Muita saúde, alegrias e amor!", escreveu Djavan.

A escritora Djamila Ribeiro também celebrou a vida de Milton. "Hoje é o aniversário do ídolo, mestre, um dos maiores de todos os tempos e a quem tenho a alegria de chamar de amigo. Milton Nascimento é uma força da natureza, um artista sem igual, uma prece, uma dádiva. Além de um artista imenso, um homem generoso, amigo, companheiro. Que honra a nossa poder viver em um mundo com Bituca! Viva Milton Nascimento, viva seus 82 anos! Te amo, te amo, te amo!", disse.

Também prestaram homenagens Gilberto Gil, Flora Gil, Vanessa da Mata e outros. Gilberto, inclusive, lembrou de uma das entrevistas concedidas pelos dois juntos.

Maria Gadú, umas das primeiras a lembrar da data, deixou mensagem carinhosa e lembrou dos hábitos do artista. "Feliz aniversário, meu amor! Que a vida continue sendo generosa com suas alegrias, seu bem estar, seus shows do Paul (McCartney), sua novelinha, seus filmes, sua vontade de contar histórias novas e velhas, seu crocs azul marinho, suas pernas fininhas, sua alma de Deus. Te amo!", escreveu.

Já João Bosco resolveu agradecer pela companhia de Milton ao longo dos anos. "Agradeço à vida, que tem me dado tanto, me deu os sons e o alfabeto e, com ele, as palavras que eu penso e declaro. Bituca, amigo, irmão e luz iluminando a quem abraço desejando o que há de bom nesse mundo a você. Nós te amamos. Feliz aniversário!", reforçou.