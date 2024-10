'Ainda Estou Aqui' vai estrear nos Estados Unidos para se tornar elegível ao Oscar 2025

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", com direção de Walter Salles, será exibido por uma semana em Nova York e Los Angeles. O lançamento faz parte da campanha para o Oscar 2025 e deve ocorrer no dia 17 de janeiro em território estadunidense, sendo levado aos cinemas de todo o país no dia 14 de fevereiro.

Para se tornar elegível ao prêmio, os filmes internacionais devem ser pré-selecionados pelos próprios países, além de outras regras da premiação: ter uma data de lançamento nos Estados Unidos, nos países de origem em uma janela específica de tempo e algumas outras.

Veja também Verso 'Ainda Estou Aqui' no Oscar: veja possíveis categorias e concorrentes do filme brasileiro Verso 'Ainda Estou Aqui' é selecionado para disputar vaga ao Oscar de melhor filme internacional

Fernanda Torres, uma das protagonistas da produção, citou a força do longa durante a coletiva de imprensa do lançamento nos Estados Unidos. "Eu acho que o filme tem muita chance de estar entre os estrangeiros. Estamos trabalhando para aparecer em outas categorias, além de filme internacional", explicou ela.

Além disso, a artista ainda diminuiu as expectativas em relação a ganhar a estatueta do Oscar 2025. Segundo ela, o filme em si já é muito importante.

"O filme já é um acontecimento, ele já está no mundo. Ele é uma porta de entrada para o mundo. Ele é importante por várias questões, mas ele não é a medida de tudo", reforçou a atriz.

Estreia no Brasil

"Ainda Estou Aqui" foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o País na disputa por uma das cinco vagas que concorrerão a melhor filme internacional do Oscar 2025, previsto para acontecer em março. Ele será lançado no Brasil no dia 7 de novembro.

O filme narra a história da mãe do jornalista Marcelo Rubens Paiva, Eunice Paiva, que enfrentou o regime militar no início da década de 1970 e conviveu por anos com Alzheimer. Ela ainda passa cerca de 40 anos procurando por pistas do desaparecimento de seu marido Rubens, interpreto por Selton Mello.

A protagonista é interpretada em diferentes idades por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que são mãe e filha. A história se passa no Brasil, em 1970, e é uma adaptação da autobiografia de Marcelo Rubens Paiva.