Corrida na Beira-Mar une casal que começou a namorar em prova de triathlon e sonha maratonar juntos

Pessoas caminham, pessoas nadam, pessoas correm. Esta última modalidade, de tão badalada em Fortaleza, tem ido além do esporte: protagoniza histórias de amor. Veja a Débora e o Guilherme. Até agosto do ano passado, passavam um pelo outro na Avenida Beira-Mar e não se reconheciam. Meros corredores. Até que esse mesmo universo da corrida mudou tudo.

Um registro da Débora publicado no perfil de um dos fotógrafos do esporte chamou a atenção do Guilherme, que prontamente pediu para seguir a moça nas redes sociais. Ela não apenas aceitou que ele a seguisse, como também solicitou ingresso no perfil dele. Guilherme é nutricionista, e Débora pensou ser bacana acompanhar conteúdos relacionados a essa área.

E foi bacana mesmo, embora não tenha parado por aí. A conexão virtual abriu espaço para outras conexões, detalhes que eles sequer imaginariam dividir enquanto corriam ali, nas primeiras ou últimas horas do dia, em frente ao oceano cearense. Descobriram ter várias coisas em comum para além do óbvio, incluindo um dado inusitado.

Antes de se encontrarem ocasionalmente no calçadão da Beira-Mar durante o corre-corre, Guilherme já havia atendido Débora na época em que ele trabalhava em loja. Nada demais o contato, algo tão rápido quanto banal. Mas é informação interessante de lembrar. Tão intrigante quanto o pedido de namoro do casal, no Cumbuco, em outubro do ano passado.

Legenda: Universo da corrida mudou tudo na relação entre Débora e Guilherme Foto: Arquivo pessoal

Ocorreu, adivinhem: numa prova de triathlon após meses de compartilhamento mútuo de treinos, metas e objetivos. Era o destino dizendo que só faltava a tal prova para que todo mundo ficasse sabendo que a Débora era do Guilherme, e o Guilherme da Débora. “No momento em que nos conhecemos, estávamos fazendo uma transição da corrida para o triathlon – porque, na verdade, somos triatletas”, ela explica.

“Por sermos de assessorias diferentes, sempre nos esbarramos na Beira-Mar, mas nunca tinha acontecido nada. Até que minha foto foi publicada no perfil de um dos fotógrafos de corrida e se desenrolou tudo”. O primeiro encontro dos dois, diga-se de passagem, seguiu a cartilha: deu-se entre corridas, algo não tão diferente do que acontece até hoje.

Legenda: Iniciando na corrida, casal cedo avançou para o triathlon Foto: Arquivo pessoal

A rotina do casal é intensa: correm às segundas, quartas, sextas e sábados. Nadam e pedalam de duas a três vezes por semana. Sempre buscam participar de provas de corrida – a exemplo da 21K Terra da Luz, a meia maratona oficial do Ceará. As paisagens, por sua vez, costumam se repetir: o mar da cidade, o calçadão, a Sabiaguaba.

Embora em ritmos diferentes, um acompanha e incentiva o outro. Guilherme é mais recente no ramo, e corre em busca de melhor performance. Competitivo, quer chegar mais longe por meio da velocidade. Débora, por sua vez, há 14 anos vivencia essa rotina – herança do pai, maratonista de mão cheia. Gosta de lidar com o esporte como quem lida com terapia.

Legenda: Rotina do casal é intensa: correm às segundas, quartas, sextas e sábados, além de natação e pedal Foto: Arquivo pessoal

“Sempre vi a corrida como uma válvula de escape, um lazer, um lifestyle. Nunca foquei tanto em performance. Já ele, não: entrou na corrida querendo performar. Esses são motivos de termos uma visão bem diferente sobre o mesmo esporte”. Com o tempo, porém, Débora confessa: está traçando a mesma rota do namorado. Tem pensado em se destacar.

É reflexo do quanto o relacionamento interfere na corrida, e vice-versa. Os predicados são vários. Para ambos, é reconfortante compartilhar a vida com alguém cujo cotidiano e modo de proceder são tão parecidos. Abre espaço para que tudo seja feito junto, inclusive buscar inovações. Hoje, Débora e Guilherme são influenciadores digitais (@deboralqrc e @menescal.nutritri) voltados para o esporte.

Legenda: Não são poucas as vezes em que Débora ouve de Guilherme: “Você é capaz, bora pra mais”, e vice-versa Foto: Arquivo pessoal

Outro atributo é o incentivo. Não são poucas as vezes em que Débora ouve de Guilherme: “Você é capaz, bora pra mais”. “Esse estímulo tem me feito ser influenciada por ele”. E tem os outros detalhes: corrida traz disciplina, foco, dedicação. Estica o universo do casal para que conheçam mais pessoas dispostas a superar limites de si mesmo. Ensina também a conectar corpo e mente e, sobretudo, lidar com desconfortos para atingir algo maior.

Não é como ir ao limite da exaustão – seja na corrida, seja na vida pessoal. Tem mais a ver com encarar que, embora por vezes no melhor horizonte possível, sempre haverá um incômodo ou outro. Importa mais quem está ao nosso lado da trincheira para atravessar os problemas junto e não desistir do que se quer de verdade.

Legenda: Sonho do casal é correr uma maratona juntos – de preferência, fora do país Foto: Arquivo pessoal

“Até brinco que, quando eu tô com a cabeça pior, é o momento em que treino mais. Dá uma clareza… Acho que por ser um momento de conexão com você mesmo, um instante de silêncio, uma meditação em movimento. Acho que faz com que você fique mais introspectivo e, assim, reflita muito sobre a vida, sobre o que está acontecendo. Já resolvi vários problemas correndo, encontrei várias soluções”.

O sonho em casal é correr uma maratona juntos – de preferência, fora do país. Transbordar os próprios limites e as fronteiras da nação. E também estar lá, nos Irons Mans da vida, sendo apoio, torcida, motivação. Não deixar de correr em busca da própria felicidade. E, se for preciso, também pedalar, nadar, caminhar. Fazer do amor um esporte, do esporte um amor.

Esta é a história de amor de Débora Queiroz e Guilherme Menescal, junto ao amor dos dois pela corrida. Envie a sua também para diego.barbosa@svm.com.br. Qualquer que seja a história e o amor

