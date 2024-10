Brasileira e chileno cursam Medicina na Bolívia, se apaixonam e hoje buscam cuidar de pessoas juntos

Talvez o amor não tenha nada de predestinação. Tem mais a ver com tomar partido das escolhas. Quando Taciane saiu de Fortaleza e Hernan de Arica, no Chile, para cursar Medicina na Bolívia, pouco suspeitaram que essa travessia além-fronteiras moldaria o futuro de um jeito bonito. Mexeria com o espaço e com o tempo.

Natural de Bacabal, no Maranhão, Taciane morava na capital cearense desde 1998. Gostava da cidade, sentia-se bem nela. Mas zelava também pelo sonho que alimentava no íntimo: cuidar e dar maior dignidade às pessoas. Lembrava de, aos 10 anos, simular um estetoscópio com um pequeno fone de ouvido.

O paciente era o próprio pai, que ouviu, com toda a segurança de uma criança convicta do que quer: “Papai, quando eu for médica, cuidarei da saúde do senhor”. Hernan, por sua vez, seguia o mesmo rastro. Curioso que era, sabia que se aventurar pelo corpo humano era passaporte para desbravar mistérios sobre si e os outros.

Legenda: Apesar de terem iniciado Medicina em 2011, apenas no ano de 2012 eles se encontraram pela primeira vez Foto: Arquivo pessoal

Então lá foram eles, realizar algum tipo de vontade muito forte na Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ), em Cochabamba, Colômbia. Era o ano de 2011. Apenas no segundo semestre de 2012, porém, se encontraram pela primeira vez. Dividiam a mesma turma e os mesmos perrengues de todo estudante – testes de um lado, leituras de outro, cansaço e sono.

E havia a convivência também, trocas muito importantes dentro e fora de sala. Pouco a pouco, os dois foram se aproximando. Embora ficasse com algumas meninas, Hernan enxergava em Taciane uma brasileira nordestina valente em personalidade, doçura e energia. Ela o atraía. Apesar de namorar outro rapaz, Taciane considerava Hernan belo e interessante.

Pouco mais de dois anos de conversa e paquera para, em abril de 2014, Hernan deixar o coração bater sem medo: pediu Taciane em namoro. Ela aceitou, claro, até já havia terminado o outro relacionamento. Estão juntos oficialmente há 10 anos e colhem os louros de intensa dedicação – tanto no relacionamento quanto nos caminhos pessoais de cada um.

Legenda: Após pouco mais de dois anos de conversa e paquera, Hernan pediu Taciane em namoro Foto: Arquivo pessoal

Em 2017 mesmo, concluíram o tão almejado curso de Medicina. Na sequência, vieram para o Brasil. Em novo solo, acumulam alegrias desde cedo, a começar pela revalidação dos diplomas em 2018 e as aprovações nas provas de Residência, no fim de 2021, na mesma cidade de Fortaleza que Taciane um dia morou e para onde voltou.

A Residência em si, no entanto, acontece fora do Ceará, no Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador (BA). É lá onde estão agora. Ela busca o título de Pediatra; ele, o de Cardiologista. Seguem unidos pelo querer-bem e na construção de melhor realidade para quem está ao redor. Não à toa, o desejo de, juntos, colaborar para que pacientes avancem no tratamento de doenças e outras questões que surjam no front.

Em resumo: esticar o amor dos dois para muitos mais. Na saúde e na doença, na intimidade e na Medicina. Juntos. Escorpiana, Taciane é carismática, intensa, romântica, bem-humorada, sonhadora e determinada. Hernan é dedicado, pragmático, amigo e altruísta, com acentuada tendência musical. Quem é cuidado por eles sente de longe esse aconchego que perpassa mapa e encontra vigor na vida de todo dia. Minuto após minuto, semana após semana.

Legenda: Hoje o casal mora em Salvador devido à residência universitária na cidade Foto: Arquivo pessoal

“A grande verdade é que Hernan e Taciane, assim como a mão e a luva, se completam no carinho, atenção e cuidado mútuos, conservando a jovialidade dos primeiros anos de convivência e, ao mesmo tempo, projetando a carreira profissional com a intenção de futuramente fixarem residência em alguma cidade nordestina”, diz o pai de Taciane, Tacyê Andrade, quem nos procurou para homenagear a filha com este texto no aniversário dela.

Taciane, desejo que você perceba o quanto é amada e o quanto pode fazer do amor um trajeto imenso para outros percursos. Quem você é hoje tem um pouco de acaso e muito de sonho. Nada no sentimento é predestinado. A gente só precisa cuidar de dar passos que nos levem ao que nos engrandece. Comovo-me daqui ao saber que você tem traçado essa direção. Siga.

Se for ao lado de Hernan, melhor ainda. É o próprio pai quem compara, todo mergulhado na paixão pelo cinema: “Hernan e Taciane têm a grandeza de um casal tal qual Romeu e Julieta, Rose e Jack (Titanic) ou Sam e Molly (Ghost)”. Espero que lembremos de vocês tal qual lembramos desses outros casais. Serão os dois médicos que, sem ligar para geografia, fazem do dia a dia o roteiro de viagem ideal em direção ao próprio coração e ao consolo do mundo.

Esta é a história de amor de Hernan Andres Vallejos Alvarado e Taciane Amaro de Andrade, escrita a convite do pai de Taciane, Tacyê Rodrigues, para o aniversário dela. Envie a sua também para diego.barbosa@svm.com.br. Qualquer que seja a história e o amor