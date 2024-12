Cantor Zé Vaqueiro passa por cirurgia de vasectomia

O cantor Zé Vaqueiro passou por uma cirurgia, nessa segunda-feira (2), e publicou fotos no hospital no Instagram. “Entrar na faca, partiu”, escreveu ele na legenda das imagens, deixando os fãs curiosos do que se tratava.

Nos comentários, uma seguidora o questionou se o procedimento cirúrgico era vasectomia, e ele confirmou: “Acertou”, escreveu.

Veja também É Hit Cearenses Matuê, Mari Fernandez e Nattan se apresentam no Prêmio Multishow 2024; saiba onde assistir

Conforme o jornalista Léo Dias, Zé passou por uma vasectomia reversível, ou seja, o procedimento é feito por homens que não querem mais ter filhos, mas não impossibilita uma mudança de planos no futuro.

Nos Stories, ontem, o artista mostrou que já está em casa, se recuperando do procedimento.

Zé Vaqueiro é pai de Daniel, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Ingra Soares. O filho caçula, Arthur, faleceu em julho desse ano. Ele havia nascido com uma malformação congênita.