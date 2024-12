Galisteu elogia a série 'Senna', mas quer contar sua versão: 'Essa história também me pertence'

Adriane Galisteu se pronunciou nesta segunda-feira (2) pela primeira vez sobre a repercussão da série "Senna", lançada na Netflix no dia 29 de novembro. A produção retrata a vida pessoal e profissional de Ayrton Senna, ídolo do automobilismo brasileiro, mas recebeu críticas nas redes sociais por dar pouco destaque a Galisteu, que namorou o piloto por cerca de um ano e meio, até o trágico acidente que o tirou a vida.

Por meio do Instagram, a apresentadora agradeceu o apoio do público. "Eu tenho lido tudo, tô acompanhando tudo bem de perto, quero aproveitar e agradecer a imprensa, que boa parte dela sempre foi muito fiel à minha história e nunca largou minha mão", declarou.

"Eu sei o quanto vocês estão curiosos para saber a minha opinião sobre tudo o que tá acontecendo. Olha, todas as homenagens, sejam elas em forma de livro, filme, DVD, série, minissérie, que diz respeito ao Ayrton, são todas maravilhosas, merecidas e muito, mas muito bem feitas", disse.

Em seguida, Adriane afirma que a história do piloto deve ser contada sempre. "Nós temos a obrigação de perpetuar a história do Ayrton, para todas as gerações. Eu sou a primeira a ver, a primeira a aplaudir, a primeira a me emocionar, a levantar todas as bandeiras e dizer que a história dele tem que ser contada sempre", reforçou.

A apresentadora também elogiou o empenho dos atores escalados para a série. "Eu sei, como artista também, que todos os artistas envolvidos deram o melhor, foram escolhidos a dedo para fazer o melhor. Foi tudo lindo e muito caprichado, então parabéns", pontuou.

ADRIANE GALISTEU DIZ QUE PENSA EM CONTAR SUA VERSÃO

Nos stories, Adriane comentou sobre a breve participação da personagem que a representava na trama. "Vocês sabem também que eu nunca escondi que a história do Ayrton é muito maior do que o meu relacionamento com ele. Meu relacionamento com ele foi o último ano e meio de vida dele", justificou.

Contudo, a apresentadora ressaltou que também viveu essa história. "Essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão, um Ayrton completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram", afirmou.

De maneira discreta, Adriane comentou sobre a relação conturbada com a família de Ayrton. "Gente, o que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim", declarou.

Por fim, ela revelou que está pensando em contar sua versão do relacionamento com o piloto. "A única novidade é que talvez agora eu esteja considerando a possibilidade de contar para vocês esse último ano e meio da minha vida ao lado dele. E eu acho que vocês vão amar", destacou.