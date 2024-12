Atriz de Dancin' Days tem casa atingida por incêndio no Rio e pede ajuda: 'Perdi tudo'

A atriz Ticiana Studart, de 64 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (2) para pedir ajuda aos amigos e fãs após ser vítima de um incêndio no apartamento onde mora na Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro. As causas do fogo, que atingiram o imóvel no domingo (1º), ainda não foram divulgadas.

"Oi, gente, aqui é Ticiana Studart. A minha casa sofreu um incêndio. Fogo por toda parte. Eu me livrei. Por Deus, foi um livramento. Nós estamos bem, mas eu perdi tudo", disse Ticiana em vídeo publicado no Instagram.

A artista, que fez parte dos anos 1980 das novelas "Dancin' days" e "Água viva", da TV Globo, mostra no vídeo imagens do estrago pelos cômodos do imóvel. Na publicação, ela pede ajuda para "reconstruir e recomeçar".

"Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, roupa, nada, cama, televisão, nada. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. A solidariedade de vocês quanto a isso", disse ela, deixando o e-mail ticianastudart60@gmail.com como endereço para quem desejar fazer doações por PIX.

Veja também Zoeira Concurso de sósias de Selton Mello viraliza após ter vencedor inusitado; entenda Zoeira Em que ano foi tirada a primeira fotografia? Veja resposta da pergunta milionária no Domingão

Carreira

Além das novelas, conforme o jornal O Globo, Ticiana Studart fez carreira no Rio de Janeiro dirigindo espetáculos de sucesso estrelados por artistas como Zezé Polessa, Paulo José e Rosane Gofman. Ela também dá aulas de teatro em uma faculdade carioca.