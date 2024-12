Em que ano foi tirada a primeira fotografia? Veja resposta da pergunta milionária no Domingão

O metalúrgico Clécio Melo, 61 anos, participou do programa "Quem Quer Ser Um Milionário", no Domingão com Huck, no último domingo (1º). Ele quase conquistou o prêmio de R$ 1 milhão, mas na pergunta final, decidiu não arriscar e voltou para casa com R$ 500 mil.

A pergunta do milhão era: "Em que ano e onde foi tirada a primeira fotografia?". As alternativas da questão eram:

A) 1877 na Bélgica

B) 1826 na França

C) 1859 na Inglaterra

D) 1848 na Alemanha

Clécio afirmou no programa que chutaria a Letra D, por acreditar que a primeira fotografia foi tirada na Alemanha. Mas a resposta correta é B, na França.

Qual a história da primeira fotografia?

A primeira fotografia da história foi tirada pelo francês Joseph Nicéphore Niépce na cidade de Saint-Loup-de-Varennes, na França. O registro foi feito em 1826, de forma acidental. O processo rudimentar foi considerado o primeiro a fixar uma imagem em uma placa, utilizando compostos químicos.

A imagem em preto e branco é a vista da janela da casa dele, e recebeu o nome de "View from the Window at Le Gras" (Vista da janela em Le Gras, em tradução livre).

Legenda: A fotografia "View from the Window at Le Gras" (Vista da janela em Le Gras) foi tirada de forma acidental Foto: Joseph Nicéphore Niepce

Clécio no Domingão

O participante Clécio é natural de Piracicaba, em São Paulo. No programa, ele foi acompanhado da filha, Patrícia Mello, que o inscreveu no quadro.

Desempregado depois de trabalhar quatro décadas na mesma empresa, Luciano Huck afirmou que Clécio foi um participante marcante. "Deu um show de conhecimento. O senhor é o Brasil que eu acredito, parabéns. Foi lindo", afirmou Huck.

Quando chegou na pergunta do milhão, Clécio não tinha mais ajuda, então decidiu não arriscar. "Não sei nem o país, muito menos o ano, então acho que seria imprudente da minha parte. É um chute que eu acho que só o Pelé conseguiria acertar", disse.

Com o dinheiro recebido, declarou: "Trabalhei por 40 anos e nunca vi uma quantidade de dinheiro como essa".