Influenciadora Giovanna Buscacio e filho de Ronaldinho Gaúcho esperam primeiro filho

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho será avô. No domingo (1º), a influenciadora digital Giovanna Buscacio, 24, nora do ídolo do Atlético-MG, anunciou a gravidez nas redes sociais. Ela namora há mais de dois anos com João Mendes, de 19, filho único do ex-atacante.

“16 semanas e contando”, escreveu ela nas redes sociais, acompanhada de fotos com a mão na barriga e emojis de bebê e de mamadeira.

Nos stories, Giovanna publicou fotos ao lado do namorado: “As pessoas que eu mais amo no mundo. Mamãe e Papai. Incompleta sem você meu amor, mas já já estaremos juntos”.

Até a publicação desta matéria, João e Ronaldinho não comentaram sobre a gravidez em redes sociais.

Filho de jogador atua em futebol inglês

João é filho único de Ronaldinho Gaúcho. O jovem seguiu os mesmos caminhos do pai e, atualmente, é jogador do Burnley, da segunda divisão inglesa.

O atleta é canhoto e atua pelas pontas. Ele se mudou para a Inglaterra em agosto deste ano. Antes, o atacante atuava pelas categorias de base do Barcelona, ex-clube do pai.

No Brasil, João atuou pela base do Cruzeiro. Ele fez parte da equipe mineira entre 2019 e 2022.