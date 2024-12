Laura Harrison existiu? Saiba quem é a jornalista que aparece em 'Senna', da Netflix

A série "Senna", que reconta a trajetória do piloto de Fórmula 1, já está disponível no catálogo da Netflix. Marcada pela fidelidade à história do esportista, a produção apresenta versões fictícias de personagens da vida real. Entre essas, está a jornalista esportiva Laura Harrison que acompanha as primeiras corridas profissionais de Ayrton, na Inglaterra.

Apesar de ser uma presença constante nos primeiros episódios da série, a personagem não existiu na realidade. Ela foi inventada exclusivamente para a atração, com a personalidade inspirada em diversos jornalistas reais que acompanharam o automobilismo na época.

Laura é interpretada por Kaya Scodelario, mais conhecida por interpretar Teresa Agnes, na trilogia de filmes "Maze Runner: Correr ou Morrer". Em entrevista à revista americana Variety, a atriz anglo-brasileira se mostrou feliz por participar de uma homenagem artística para o piloto.

"É uma honra estar envolvida em um projeto que conta a história de Ayrton, um verdadeiro herói nacional que significa tanto para o povo do Brasil e do mundo. É uma responsabilidade enorme, e estou muito animada para embarcar nessa jornada”, contou.

A personagem de Laura, assim como Kaya, é filha de um pai britânico com uma mãe brasileira. Com a família materna natural de Itu, interior de São Paulo, a atriz é fluente em português. Essa é a primeira vez que ela atua em uma produção brasileira.

"Conheço muitos brasileiros de segunda geração que não cresceram no País e sentem esse deslocamento e eu senti isso por muito tempo. Considero a minha cultura, porque fui criada em um lar brasileiro, muito mais brasileira do que britânica. A comida que eu faço, a música que eu escuto, a maneira como posso ser tão apaixonada e zangada e amorosa e tudo mais, vem muito disso", contou ela ao jornal americano The Hollywood Reporter.