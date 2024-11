Saiba quem é Adriane Yamin, ex-namorada 'secreta' de Ayrton Senna

Com o lançamento da série "Senna" pela Netflix, nesta sexta-feira (29), aspectos da vida pessoal do piloto brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, retornaram aos holofotes. Um dos assuntos em foco é a vida amorosa do paulista, que viveu namoros famosos, como o com Xuxa e o com Adriane Galisteu, um casamento na juventude, além de um relacionamento discreto de anos com Adriane Yamin.

O piloto e Adriane se envolveram entre 1984 e 1988, logo após o fim do casamento dele com Lilian Vasconcellos. Eles já se conheciam há anos, através das famílias. Quando o envolvimento deles começou, Senna tinha 24 anos e Yamin apenas 15 anos.

O tricampeão mundial faleceu em 1994, aos 34 anos, após o carro que conduzia durante uma prova de Fórmula 1 bater contra um muro de concreto, no circuito de Ímola, durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália, conforme a Agência Brasil.

Quem é Adriane Yamin

Herdeira, Adriane é filha do empresário Amilcar Yamin, fundador da marca fabricante de duchas Corona.

Em 2020, ela contou à revista Veja que seguiu a profissão de empreendedor do pai e criou uma empresa para gerenciar os patrimônios da sua família.

Na época, revelou também que havia montando outro empreendimento voltado para administrar os potenciais frutos do livro "Minha Garota", publicado por ela, em 2019, de maneira independente. A obra conta detalhes da antiga relação dela com Senna.

No entanto, no mesmo ano, a escritora Malu Magalhães processou Adriane e alegou ser a verdadeira autora do livro. No período, em consequência da ação judicial, a obra chegou a, inclusive, ser retirada da Amazon.

Na época, a empresária alegou que firmou um contrato com a profissional literária, mas que o acordo foi rescindido após três meses porque ela não havia cumprido prazos em sua tarefa como ghost writer, nem entregado um produto de qualidade. Neste ano, Adriane foi condenada a pagar cerca de R$ 11 mil à Malu pelo restante do contrato acordado inicialmente, conforme informações do portal Uol.