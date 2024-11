Veja 4 curiosidades sobre a série 'Senna', que estreia nesta sexta (29) na Netflix

A vida de Ayrton Senna, ídolo brasileiro das pistas de corrida, sempre foi motivo de curiosidade mesmo após a morte dele, em 1994. Agora, com o lançamento da nova série da Netflix, 'Senna', que estreia na plataforma nesta sexta-feira (29), as diferenças sobre ficção e realidade trazem, mais uma vez, o retorno do interesse sobre a história do piloto.

Na série, são retratados personagens reais da vida de Ayrton, interpretado por Gabriel Leone, inclusos em uma trama que escolheu como caminho a necessidade de retratar como ele entrou, de fato, para o mundo das corridas. Mas, claro, os elementos fictícios também surgem na tela, construídos de uma forma quase imperceptível e soando como verdadeiros.

Algumas entrevistas, momentos de descontração com amigos e até diálogos dele com familiares estão na categoria de ficção dentro da produção. Por conta disso, selecionamos alguns pontos, entre o que é verdade ou não, para comentar a produção. Confira:

Jornalista é fictícia

Kaya Scodelario, atriz britânica com raízes brasileiras, interpreta Laura Harrison na série. Jornalista determinada a contar todas as histórias que cercam os bastidores da Fórmula 1, a personagem é um dos elementos de ficção mais presentes na trama. Ainda que soe como algo verídico, ela é, na verdade, um compilado de todas as matérias jornalísticas publicadas sobre Senna.

A função de Laura ao longo da narrativa é trazer a ideia que o público tinha de Senna, seja quando ele foi duramente criticado ou quando era aplaudido pela originalidade e conhecimento das pistas.

Vitória épica no Brasil

Considerado um dos maiores pilotos da Fórmula 1 na história, Senna tinha dificuldades para vencer em solo brasileiro. A série, inclusive, retrata isso e faz questão de colocar como algo mágico a vitória no autódromo de Interlagos, em 1991. Na época, ele já era bicampeão mundial, considerado o favorito para vencer o circuito, mas todos os fatores apontavam para algo contrário.

As marchas do carro de Senna pararam de funcionar e ao fim da prova apenas a sexta continuava operando. Por conta disso, as voltas já no fim foram extremamente desgastantes para o piloto, que teve espasmos musculares por causa do esforço.

Apenas três segundos separaram Senna de Ricardo Patrese, o segundo no circuito. Após a vitória, Senna foi ovacionado pelo público, cena que foi retratada pela série como lago épico.

Batida sozinho em Mônaco

Outro momento chocante retratado pela série foi a batida de Senna em Mônaco, quando tudo indicava que o piloto venceria a corrida. Em 1987, ele havia vencido com a Lotus, mas pilotando a McLaren, no ano seguinte, acabou falhando de forma colossal.

Na volta 67, o brasileiro bateu sozinho na entrada do túnel de Mônaco, saiu do carro e foi direto para o próprio apartamento, localizado a poucos metros, e permaneceu por lá sem atender telefonemas dos amigos ou colegas de equipe.

A série retrata a falha como algo do instinto de Senna, que o pedia para correr sempre mais e melhor. Não é possível saber se o diálogo foi verídico, mas a trama mostra uma conversa entre ele e o pai explicando a situação.

Relações com Xuxa e Galisteu

Há anos, o debate sobre qual mulher mais impactou a vida de Senna romanticamente persiste. Enquanto alguns defendem a importância de Xuxa (Pâmela Tomé), citando-a como o amor da vida do atleta, outros apontam o namoro com Galisteu (Julia Foti) como o mais saudável da vida dele e, consequentemente, o que ele esteve mais apaixonado.

Legenda: Galisteu e Xuxa são interpretadas por Julia Foti e Pâmela Tomé, respectivamente Foto: divulgação/Netflix

A série, entretanto, compra apenas uma narrativa: a da mágica do namoro entre ele e Xuxa, demonstrando como as rotinas atarefadas de ambos, tão focados no trabalho, acabou sendo o principal empecilho para a continuidade do amor.

Galisteu, por sua vez, acaba como quase uma coadjuvante na vida de Ayrton. A série mostra a hoje apresentadora apenas três vezes em cenas, já nas vésperas da morte do piloto.

Estreia da série

'Senna', produção da Netflix, estreia nesta sexta-feira (29), com seis episódios. A trama retrata a história de vida de Ayrton Senna e tem nomes como Gabriel Leone, Pâmela Tomé, Camila Márdila, Julia Foti e Alice Wegmann no elenco.