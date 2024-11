Adriane Galisteu publica homenagem a Senna: 'Até a chuva foi pra você'

Adriane Galisteu, última namorada de Ayrton Senna, prestou uma homenagem ao campeão de Fórmula 1 nas redes sociais, nesse domingo (3). A apresentadora compartilhou fotos ao lado do companheiro, além de um clique dela própria com o icônico capacete do piloto.

A publicação também conta com a música "Two Hearts" (Dois corações), do cantor Phil Collins. "Um domingo emocionante, foram tantas homenagens lindas, até a chuva foi pra você, e a trilha sonora não podia ser outra", escreveu Adriane.

A homenagem da atriz foi feita no mesmo dia do GP de Interlagos. Na ocasião, o piloto Lewis Hamilton prestou um tributo a Senna. Após a etapa de classificação, o britânico deu algumas voltas na pista na famosa McLaren MP4/5B, máquina utilizada pelo brasileiro para conquistar o bicampeonato mundial, em 1990.

Antes de chegar ao autódromo paulistano, Hamilton vestiu uma camiseta branca com uma imagem de Senna e uma frase: "Descanse em paz, Ayrton Senna". A morte do piloto brasileiro completa 30 anos em 2024.

História do piloto vai virar série

No dia 29 de novembro, a minissérie "Senna", que conta a vida do piloto, chegará à Netflix. Com seis capítulos, a atração terá Gabriel Leone no papel principal. O elenco ainda conta com Gabriel Louchard vivendo Galvão Bueno, Pâmela Tomé como Xuxa e Julia Foti interpretando Galisteu.