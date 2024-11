Hamilton dirige McLaren de Ayrton Senna e faz homenagem para ex-piloto; veja vídeo

O piloto inglês Lewis Hamilton fez história mais uma vez em Interlagos. Na manhã deste domingo (3), ele deu uma volta em Interlagos com a icônica McLaren MP4/5B, máquina com a qual Senna conquistou o bicampeonato mundial, em 1990. Durante o percurso, Hamilton exibiu uma bandeira do Brasil, repetindo uma cena vivia por Senna quando pilotou no Brasil. O público foi ao delírio nas arquibancadas do autódromo

Após o tributo a Senna, Lewis Hamilton afirmou em entrevista à "Band" que Ayrton é o "melhor de todos" e que reviveu os tempos de criança durante a homenagem.

"É muito emocionante essa situação, eu estava revisitando minha infância assistindo a Ayrton, vendo ele pilotar, vencendo corridas. Não posso acreditar que estou tendo essa oportunidade, ele é o maior de todos. Fazer isso em frente a essa torcida, ficaram debaixo de chuva o dia inteiro. É um dia muito especial para mim", afirmou Lewis Hamilton.

Legenda: Na manhã deste domingo (3), ele deu uma volta em Interlagos com a icônica McLaren MP4/5B, máquina com a qual Senna conquistou o bicampeonato mundial Foto: AFP

VEJA O VÍDEO: