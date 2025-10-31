Diário do Nordeste
Treinos da Fórmula 1 do GP do México: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios para a corrida de domingo

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025
Treinos da Fórmula 1 do GP dos Estados Unidos: horário e onde assistir

Serão disputados treinos livres e classificatórios, além da corrida sprint

Daniel Farias 18 de Outubro de 2025
Treino livre da Fórmula 1 do GP de Singapura: horário e onde assistir nesta sexta (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório em Singapura

Daniel Farias 03 de Outubro de 2025
GP do Azerbaijão na Fórmula 1: onde assistir, horário e grid

Pilotos vão à pista no domingo para mais uma corrida da F1 2025

Daniel Farias 20 de Setembro de 2025
Treino livre da Fórmula 1 no Azerbaijão: veja horários

Confira também onde assistir aos treinos da F1 2025

Daniel Farias 19 de Setembro de 2025

F1: Bortoleto pontua na Itália e Verstappen vence corrida em Monza

Piloto brasileiro, que corre pela Sauber, terminou o GP em oitavo

Daniel Farias 07 de Setembro de 2025

Fórmula 1: Verstappen surpreende a McLaren e conquista a pole no GP da Itália; Bortoleto larga em 7º

Norris e Piastri completaram o trio mais rápido

AFP 06 de Setembro de 2025
Treino livre da Fórmula 1: veja horário e onde assistir nesta sexta-feira (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório

Daniel Farias 05 de Setembro de 2025
Tarso Marques, ex-piloto de F1, é preso em SP por receptação de carro de luxo

Após pagar fiança de R$ 22,5 mil, Marques foi solto e irá responder em liberdade

Redação 31 de Agosto de 2025

Oscar Piastri vence GP da Holanda de Fórmula 1

Piloto da McLaren abre vantagem na disputa pelo título da temporada

AFP e Diário do Nordeste 31 de Agosto de 2025
