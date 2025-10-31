Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios para a corrida de domingo
Serão disputados treinos livres e classificatórios, além da corrida sprint
Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório em Singapura
Pilotos vão à pista no domingo para mais uma corrida da F1 2025
Confira também onde assistir aos treinos da F1 2025
Piloto brasileiro, que corre pela Sauber, terminou o GP em oitavo
Norris e Piastri completaram o trio mais rápido
Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório
Após pagar fiança de R$ 22,5 mil, Marques foi solto e irá responder em liberdade
Piloto da McLaren abre vantagem na disputa pelo título da temporada