Treino livre da Fórmula 1 do GP de Singapura: horário e onde assistir nesta sexta (5)

Serão disputados três treinos livres e um treino classificatório em Singapura

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:27)
Jogada
Legenda: Holandês Max Verstappen, piloto da Red Bull, após corrida da Fórmula 1
Foto: ERWIN SCHERIAU / APA / AFP

O GP da Singapura na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (5) e os treinos tiveram início nesta sexta-feira (3). Três treinos livres e um treino classificatório estão sendo realizados no Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura, palco da corrida.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

  • 1º treino livre | Sexta (3), 6h30 | Bandsports e F1TV Pro
  • 2º treino livre | Sexta (3), 10h | Bandsports e F1TV Pro
  • 3º treino livre | Sábado (4), 6h30 | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação | Sábado (4), 10h | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (5), às 9h, no Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura. A última corrida foi disputada no Grande Prêmio do Azerbaijão e foi vencida por Max Verstappen, da Holanda, que corre pela Red Bull.

