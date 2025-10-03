Treino livre da Fórmula 1 do GP de Singapura: horário e onde assistir nesta sexta (5)

O GP da Singapura na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (5) e os treinos tiveram início nesta sexta-feira (3). Três treinos livres e um treino classificatório estão sendo realizados no Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura, palco da corrida.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

1º treino livre | Sexta (3), 6h30 | Bandsports e F1TV Pro

2º treino livre | Sexta (3), 10h | Bandsports e F1TV Pro

3º treino livre | Sábado (4), 6h30 | Bandsports e F1TV Pro

Classificação | Sábado (4), 10h | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (5), às 9h, no Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura. A última corrida foi disputada no Grande Prêmio do Azerbaijão e foi vencida por Max Verstappen, da Holanda, que corre pela Red Bull.