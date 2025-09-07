F1: Bortoleto pontua na Itália e Verstappen vence corrida em Monza

O piloto brasileiro da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, terminou o Grande Prêmio de Monza, na Itália, neste domingo (7), na oitava colocação, somando mais quatro pontos na temporada.

Bortoleto, que corre pela Sauber, tem crescido de desempenho nas últimas corridas e agora pontua pela quarta vez nesta temporada.

Legenda: Bortoleto está em seu ano de estreia na F1, pilotando a Sauber Foto: Fadel SENNA / AFP

O vencedor da corrida foi o holandês Max Verstappen, que corre pela Red Bull. O pódio também contou com a dupla da McLaren, com Norris em segundo e Piatri em terceiro.

Outros pilotos que pontuaram foram Leclec, da Ferrari, em quarto, Russell, da Mercedes, em quinto, Hamilton, da Ferrari, em sexto, Albon, da Williams, em sétimo, Antonelli, da Mercedes, em nono, e Hadjar, da Racing Bulls, em décimo.