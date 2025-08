Bortoleto chega em 6º na Hungria e tem melhor resultado na F-1; Norris segura Piastri e vence

Após receber a bandeirada em 8º, na Áustria, e em 9º, na Bélgica, Gabriel Bortoleto chegou na 6ª posição no GP da Hungria, neste domingo, no circuito de Hungaroring, nas cercanias de Budapeste, e teve seu melhor desempenho após 14 provas na principal categoria do automobilismo - foi a segunda etapa seguida em que ele alcançou a zona de pontuação. Com o resultado, o piloto da Sauber somou mais 8 pontos no Mundial e chegou a 14, superando Yuki Tsunoda e Oliver Bearman na tabela. De quebra, o brasileiro foi eleito o melhor piloto da corrida.



O pole position Charles Leclerc bem que tentou atrapalhar a festa da McLaren, mas Oscar Piastri e Lando Norris mais uma vez chegaram às voltas finais duelando pelo primeiro lugar. O britânico conseguiu segurar o líder do Mundial e alcançou sua nona vitória na Fórmula 1. Norris também reduziu para nove pontos a vantagem do companheiro no Mundial de Pilotos (284 a 275). George Russell, da Mercedes, completou o pódio.

Legenda: Bortoletto recebe abraço de Fernando Alonso, seu mentor de carreira, após o 6º lugar na Hungria; os dois disputaram posições na corrida Foto: Divulgação / F1

Em uma pista estreita, que possibilita raras ultrapassagens, a largada foi emocionante. Pole position, Charles Leclerc estava atento e se manteve à frente das McLarens, que têm se mostrado mais rápidas na temporada. Piastri se segurou no segundo posto, mas Lando Norris perdeu posições para George Russell e Fernando Alonso - conseguiu recuperar um posto ao superar o espanhol no quarto giro.Após largar em sétimo lugar, seu melhor grid neste temporada de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto ganhou a posição de Lance Stroll e pulou para sexto. O tetracampeão Max Verstappen, oitavo no grid, perdeu um posto no início, mas ultrapassou Lawson e Stroll e passou a pressionar o brasileiro pelo sexto posto. No fundo do grid, Lewis Hamilton perdeu duas posições e caiu para 14º.Depois de 16 voltas, Leclerc conseguiu abrir uma confortável vantagem de 3s1 em relação a Piastri. Apenas 0s8 atrás, Norris pressionava Russell na briga pelo terceiro posto. Cercado por campeões mundiais, ainda em sexto, Bortoleto vinha 2s4 atrás de Alonso e 1s9 à frente de Verstappen.Os pilotos que ocupavam o top 10 iniciaram as trocas de pneus a partir da 18ª das 70 voltas da prova. Sem fazer seu pit stop, Norris assumiu a liderança, seguido por Leclerc, Piastri, Alonso, Russell e Bortoleto, cuja estratégia de uma parada o fazia perder rendimento e se afastar dos carros à sua frente a cada volta. Também com pneus desgastados, sem pit stop, Alonso não conseguiu segurar Russell e perdeu o quarto posto na 26ª volta.Em disputa na zona intermediária, entre donos de 11 títulos mundiais, Verstappen empurrou a Ferrari de Hamilton para fora da pista e assumiu o 11º lugar. Na frente, Piastri se aproximava de Leclerc, 1s6 atrás, e o piloto da Ferrari discutia com seu engenheiro, insatisfeito com a estratégia de uma parada. Norris parou no 32º giro e voltou em quarto, entre Russell e Alonso, deixando a ponta para Leclerc. Bortoleto segurava o sexto entre os carros da Aston Martin de Alonso (7s7) e Stroll (3s9).Os pilotos que apostaram em um pit stop foram para os boxes a partir da 40ª volta. Piastri aproveitou a parada de Leclerc para assumir a liderança da prova, Alonso retornou em sexto, atrás de Verstappen, e Bortoleto voltou em oitavo, à frente de Stroll, seu principal concorrente, mas assumiu o sétimo posto com a troca de pneus de Hamilton. Na volta 45, Piastri liderava seguido por Norris, Leclerc, Russell, Verstappen, Alonso e Bortoleto.Piastri foi para os boxes e Norris retomou a liderança a 23 voltas do fim. O líder do Mundial retornou em terceiro, mas quatro voltas depois ultrapassou Leclerc - restringindo a briga pela vitória novamente entre os carros da McLaren. O piloto da Ferrari não escondeu a frustração no rádio "por não ter sido ouvido pela equipe". A 18 voltas da bandeirada, Bortoleto se aproximava de Alonso na disputa pelo quinto lugar.A disputa pelo pódio voltou a se intensificar nas voltas finais da corrida. Piastri tentava se aproximar de Norris, a 2s6 de distância, enquanto Russell atacava Leclerc pelo terceiro lugar - o piloto da Mercedes mergulhou e tomou o terceiro lugar do monegasco a oito voltas do fim. Em sexto, Bortoleto tinha 2s1 de vantagem sobre Stroll e vinha 4s7 atrás de Alonso.A cinco voltas do fim, Piastri passou a atacar Norris na briga pela vitória. Na última volta, o australiano chegou a mergulhar para ultrapassar o companheiro de equipe, mas travou a roda e precisou se contentar com o segundo posto. Com ótimo desempenho e estratégia certeira da Sauber, Gabriel Bortoleto manteve o sexto posto até o fim.Após três semanas de pausa, a Fórmula 1 retorna no GP da Holanda, a 15ª etapa da temporada, entre 29 a 31 de agosto. A corrida, no domingo (31), tem largada prevista para as 10h (horário de Brasília).1º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1h35min21s2312º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s6983º - George Russell (ING/Mercedes), a 21s9164º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 42s5605º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 59s0407º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1min08s1748º - Liam Lawson (NZL/RB), a 1min09s4519º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1min12s64510º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 1 volta11º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 1 volta12º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 1 volta13º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 1 volta14º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 1 volta15º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1 volta17º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1 volta18º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta19º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 voltaNÃO COMPLETOU A PROVAOliver Bearman (ING/Haas)