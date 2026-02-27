Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mozart elogia nova atuação de Melk no Ceará: 'um jogador extremamente talentoso'

O técnico ressaltou que o jovem tem margem de evolução no Vovô

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:19)
Jogada

O técnico Mozart, do Ceará, elogiou mais uma atuação do meia Melk, joia da base alvinegra. O atleta de 19 anos entrou no 2º tempo da vitória por 2 a 1 contra o Primavera-SP, pela 2ª fase da Copa do Brasil, e participou com assistência para o gol de Wendel Silva.

"O Melk é um jogador extremamente talentoso e tem que sempre colocar o talento à disposição do time, porque eu entendo que o futebol é um jogo coletivo, então ele tem feito muito bem isso. A jogada do gol do Wendel é uma jogada assim bonita do Melk, ele dribla por dentro, deixa o Wendel em uma condição importante de finalização, então é mais uma opção que a gente ganha", afirmou em coletiva de imprensa.

Revelado em Porangabuçu, o atleta se destacou no Sub-20 e foi integrado ao profissional no início de 2026. Até o momento, com a equipe principal, tem seis jogos e duas assistências. Com multa rescisória milionária, pode se transformar na maior venda da história do clube.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

Ceará ganha premiação milionária na Copa do Brasil ao avançar à 3ª fase; veja

Assuntos Relacionados
VÍDEO

Jogada

Mozart elogia nova atuação de Melk no Ceará: 'um jogador extremamente talentoso'

O técnico ressaltou que o jovem tem margem de evolução no Vovô

Alexandre Mota Há 1 hora
Thiago Silva com semblante sério em jogo do Porto

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota Há 2 horas
jogadores

Jogada

Fortaleza x Ceará ao vivo: SVM transmite Clássico-Rei em multiplataformas; confira detalhes

Equipes fazem o primeiro jogo da final do Cearense no domingo

Redação Há 2 horas
jogadores

Jogada

Tabu no Clássico-Rei: Ceará busca ampliar invencibilidade diante do Fortaleza

Equipes voltam a se enfrentar no domingo (1º), na final do Cearense

Redação 27 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Vina e Matheus Araújo de volta? Mozart demonstra otimismo por retornos para o Clássico-Rei

Equipe disputa o primeiro jogo da final do estadual no domingo, no Castelão

Crisneive Silveira 26 de Fevereiro de 2026

Jogada

Mozart destaca evolução ofensiva do Ceará após vitória na Copa do Brasil: 'Estamos criando bastante'

Equipe superou o Primavera por 2 a 1

Crisneive Silveira 26 de Fevereiro de 2026