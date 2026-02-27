Mozart elogia nova atuação de Melk no Ceará: 'um jogador extremamente talentoso'

O técnico Mozart, do Ceará, elogiou mais uma atuação do meia Melk, joia da base alvinegra. O atleta de 19 anos entrou no 2º tempo da vitória por 2 a 1 contra o Primavera-SP, pela 2ª fase da Copa do Brasil, e participou com assistência para o gol de Wendel Silva.

"O Melk é um jogador extremamente talentoso e tem que sempre colocar o talento à disposição do time, porque eu entendo que o futebol é um jogo coletivo, então ele tem feito muito bem isso. A jogada do gol do Wendel é uma jogada assim bonita do Melk, ele dribla por dentro, deixa o Wendel em uma condição importante de finalização, então é mais uma opção que a gente ganha", afirmou em coletiva de imprensa.

Revelado em Porangabuçu, o atleta se destacou no Sub-20 e foi integrado ao profissional no início de 2026. Até o momento, com a equipe principal, tem seis jogos e duas assistências. Com multa rescisória milionária, pode se transformar na maior venda da história do clube.