Bortoleto fica em sexto e Norris lidera 2º treino livre do GP de Abu Dhabi

Max Verstappen e Russel fecharam o pódio na penúltima sessão livre de 2025

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 11:44)
Jogada
O penúltimo treino livre da temporada 2025 da F1 teve Lando Norris como líder mais uma vez. A volta de 1m23s083 manteve uma distância confortável à frente de Verstappen e George Russel, com 0s3 de vantagem. Gabriel Bortoleto fez uma boa sessão e ficou em sexto lugar a 0s4 do piloto da McLaren.

Gabriel Bortoleto deixou os boxes com pneus médios, fazendo o 12º melhor tempo. O jovem brasileiro subiu para 11º com mais uma tentativa. O calouro da Sauber fez o sexto tempo, separado por 0s020 do colega Nico Hulkenberg na quinta colocação.

Nove pilotos cederam seus assentos para os calouros de suas equipes e retornaram nesta segunda sessão livre. Foram eles: Esteban Ocon, Pierre Gasly, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Alexander Albon, Fernando Alonso e Lance Stroll.

O QUE VAI TER NO SÁBADO?

O terceiro e último treino livre do GP de Abu Dhabi e da temporada 2025 da F1 será neste sábado (6), às 7h30.

O QUE VAI TER NO DOMINGO?

No domingo, o campeão da temporada 2025 vai ser definido. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri estão no páreo para levar o título para casa. O GP de Abu Dhabi começa às 10h. 

