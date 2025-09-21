Max Verstappen vence GP do Azerbaijão; brasileiro Gabriel Bortoleto é 11º
Líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta
O Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 corou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, como o grande vencedor. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, que havia largado na 13ª posição, terminou em 11º. O líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta neste domingo (21), em Baku.
Apenas em nono lugar no grid após uma saída da pista na classificação de sábado, Piastri praticamente parou na largada e se viu no fundo do grid, antes de travar as rodas ao frear na Curva 5 e bater no muro de proteção.
Seu companheiro de equipe Lando Norris (McLaren), segundo colocado no campeonato, não aproveitou a oportunidade para reduzir significativamente a diferença, terminando apenas em sexto.
O britânico marcou seis pontos e ainda tem uma desvantagem de 25 pontos em relação ao australiano, faltando sete corridas para o fim da temporada.
Verstappen, que largou da pole position, implementou uma estratégia impecável sem cometer erros e, por fim, venceu com uma confortável vantagem de 14 segundos sobre Russell. O holandês, que já havia vencido em Monza há duas semanas, obteve sua 67ª vitória na carreira, a quarta da temporada.
Com o abandono de Piastri, ele recuperou 25 pontos em relação ao australiano, mas ainda está 69 pontos atrás, uma diferença que parece muito difícil de superar entre agora e o final da temporada.
Classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull) os 306,049 km em 1h 33:26.408
2. George Russell (GBR/Mercedes) a 14.609
3. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 19.199
4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 21.760
5. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 33.290
6. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 33.808
7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 34.227
8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 36.310
9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 36.774
10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 38.982
11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1:07.606
12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1:08.262
13. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1:12.870
14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1:17.580
15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1:18.707
16. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) a 1:20.237
17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:36.392
18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta
19. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 volta