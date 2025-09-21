Diário do Nordeste
Max Verstappen vence GP do Azerbaijão; brasileiro Gabriel Bortoleto é 11º

Líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta

Jogada
Legenda: Max Verstappen
Foto: Rodrigo Arangua / AFP

O Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 corou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, como o grande vencedor. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, que havia largado na 13ª posição, terminou em 11º. O líder Oscar Piastri (McLaren) sofreu um acidente na primeira volta neste domingo (21), em Baku.

Legenda: Gabriel Bortoleto é piloto da Sauber na temporada 2025 de F1
Foto: Fadel SENNA / AFP

Apenas em nono lugar no grid após uma saída da pista na classificação de sábado, Piastri praticamente parou na largada e se viu no fundo do grid, antes de travar as rodas ao frear na Curva 5 e bater no muro de proteção.

Seu companheiro de equipe Lando Norris (McLaren), segundo colocado no campeonato, não aproveitou a oportunidade para reduzir significativamente a diferença, terminando apenas em sexto.

O britânico marcou seis pontos e ainda tem uma desvantagem de 25 pontos em relação ao australiano, faltando sete corridas para o fim da temporada.

Verstappen, que largou da pole position, implementou uma estratégia impecável sem cometer erros e, por fim, venceu com uma confortável vantagem de 14 segundos sobre Russell. O holandês, que já havia vencido em Monza há duas semanas, obteve sua 67ª vitória na carreira, a quarta da temporada.

Com o abandono de Piastri, ele recuperou 25 pontos em relação ao australiano, mas ainda está 69 pontos atrás, uma diferença que parece muito difícil de superar entre agora e o final da temporada. 

Classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) os 306,049 km em 1h 33:26.408

2. George Russell (GBR/Mercedes) a 14.609

3. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 19.199

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 21.760

5. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 33.290

6. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 33.808

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 34.227

8. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 36.310

9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 36.774

10. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 38.982

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1:07.606

12. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1:08.262

13. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) a 1:12.870

14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1:17.580

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) a 1:18.707

16. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) a 1:20.237

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1:36.392

18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

19. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 volta

