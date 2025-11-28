Diário do Nordeste
Treinos da Fórmula 1 do GP do Catar: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres, classificatórios e corrida sprint no Catar

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:21)
Jogada
Legenda: Holandês Max Verstappen, piloto da Red Bull, após corrida da Fórmula 1
Foto: ERWIN SCHERIAU / APA / AFP

O GP do Catar na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (30) e os treinos da F1 tiveram início nesta sexta-feira (28). Treinos livres, classificatórios e uma corrida sprint serão realizados no Losail International Circuit, no Catar.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

  • 1º Treino livre | Sexta (28), 10h20 | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação Sprint | Sexta (28), 14h20 | Bandsports e F1TV Pro
  • Corrida Sprint | Sábado (29), 10h30 | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação | Sábado (29), 14h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (30), às 12h30, no Losail International Circuit, no Catar. A última corrida foi disputada no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, vencido pelo piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull.

