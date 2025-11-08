Diário do Nordeste
Bortoleto se acidenta na última volta e abandona sprint do GP de São Paulo

Piloto perdeu o controle e bateu no muro dos boxes, mas saiu sem ferimentos graves.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:52)
Jogada
Legenda: Acidente ocorreu na última volta.
Foto: Reprodução/X/F1.

O piloto Gabriel Bortoleto perdeu o controle e acabou colidindo na última volta da sprint do GP de São Paulo neste sábado (8). Felizmente, após a batida, o brasileiro conseguiu descer do carro e afirmou que estava bem.

Segundo o UOL, o representante da Sauber estava em 11º quando tentou realizar uma ultrapassagem para alcançar o 10º lugar, superando o piloto Alexander Albon, e acabou batendo o bico do carro no muro dos boxes duas vezes. O carro do brasileiro chegou a sair do chão durante a colisão.

Veja o momento do acidente:

Além de Bortoleto, o piloto autraliano Oscar Piastri, da McLaren, também se envolveu em uma colisão na sprint. Ele rodou no trecho úmido e bateu no muro, colidindo com os pilotos Nico Hülkenberg e Franco Colapinto. Nenhum dos três ficou ferido.

O acidente de Piastri deu vantagem ao inglês Lando Norris, da McLaren, que acabou levando oito pontos na conquista da sprint. Os pilotos Andrea Kimi Antonelli e Goerge Russell completaram o pódio da competição.

