Bortoleto se acidenta na última volta e abandona sprint do GP de São Paulo
Piloto perdeu o controle e bateu no muro dos boxes, mas saiu sem ferimentos graves.
O piloto Gabriel Bortoleto perdeu o controle e acabou colidindo na última volta da sprint do GP de São Paulo neste sábado (8). Felizmente, após a batida, o brasileiro conseguiu descer do carro e afirmou que estava bem.
Segundo o UOL, o representante da Sauber estava em 11º quando tentou realizar uma ultrapassagem para alcançar o 10º lugar, superando o piloto Alexander Albon, e acabou batendo o bico do carro no muro dos boxes duas vezes. O carro do brasileiro chegou a sair do chão durante a colisão.
Veja o momento do acidente:
That was a big crash 💥— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Huge relief to know Gabi is all right 🙏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/NNxKKSopr4
Além de Bortoleto, o piloto autraliano Oscar Piastri, da McLaren, também se envolveu em uma colisão na sprint. Ele rodou no trecho úmido e bateu no muro, colidindo com os pilotos Nico Hülkenberg e Franco Colapinto. Nenhum dos três ficou ferido.
O acidente de Piastri deu vantagem ao inglês Lando Norris, da McLaren, que acabou levando oito pontos na conquista da sprint. Os pilotos Andrea Kimi Antonelli e Goerge Russell completaram o pódio da competição.