Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (8)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 8 de novembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (8)
CAMPEONATO BRASILEIRO
Sport x Atlético-MG – 16h – Premiere
Vasco x Juventude – 18h – Sportv e Premiere
Internacional x Bahia – 18h30 – Premiere
São Paulo x RB Bragantino – 21h – Sportv e Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B
Novorizontino x Remo – 16h – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+
Athletico-PR x Volta Redonda – 18h30 – Disney+
Vila Nova x Avaí – 20h30 – Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
Tottenham x Manchester United – 9h30 – Disney+
Everton x Fulham – 12h – Xsports e Disney+
West Ham x Burnley – 12h – ESPN e Disney+
Sunderland x Arsenal – 14h30 – ESPN e Disney+
Chelsea x Wolverhampton – 17h – ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
Girona x Alavés – 10h – Disney+
Sevilla x Osasuna – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Atlético de Madrid x Levante – 14h30 – ESPN 2 e Disney+
Espanyol x Villarreal – 17h – Xsports e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
Como x Cagliari – 11h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Lecce x Hellas Verona – 11h – Disney+
Juventus x Torino – 14h – ESPN 4 e Disney+
Parma x Milan – 16h45 – CazéTV e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
Union Berlin x Bayern de Munique – 11h30 – CazéTV, SportyNet e OneFootball
Hamburgo x Borussia Dortmund – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Bayer Leverkusen x Heidenheim – 11h30 – OneFootball
Hoffenheim x RB Leipzig – 11h30 – OneFootball
Borussia Mönchengladbach x Colônia – 14h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS
Olympique de Marseille x Brest – 13h – CazéTV
CAMPEONATO PORTUGUÊS
Tondela x Vitória de Guimarães – 15h – Xsports e Disney+
Santa Clara x Sporting – 17h30 – ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO TURCO
Trabzonspor x Alanyaspor – 11h – Disney+
Antalyaspor x Besiktas – 14h – Disney+
CAMPEONATO NORUEGUÊS
Sarpsborg x Fredrikstad – 10h – TV Green e OneFootball
Viking x HamKam – 14h – TV Green e OneFootball
CAMPEONATO SAUDITA
Neom x Al Nassr – 10h50 – Canal GOAT e Sportv
Al Ittihad x Al Ahli – 14h30 – Canal GOAT e Sportv
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
Blackburn x Derby County – 9h30 – ESPN e Disney+
Stoke City x Coventry – 12h – Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
Huesca x FC Andorra – 12h15 – Disney+
Eibar x Albacete – 12h15 – Disney+
Málaga x Córdoba – 17h – Disney+
CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
Empoli x Catanzaro – 11h – OneFootball
Frosinone x Modena – 11h – OneFootball
Mantova x Padova – 11h – OneFootball
Reggiana x Virtus Ertella – 11h – OneFootball
Südtirol x Carrarese – 11h – OneFootball
Juve Stabia x Palermo – 13h15 – OneFootball
Venezia x Sampdoria – 15h30 – OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
Schalke 04 x Elversberg – 9h – Canal GOAT e OneFootball
Hannover x Darmstadt – 9h – OneFootball
Arminia Bielefeld x Karlsruher – 9h – OneFootball
Kaiserslautern x Hertha Berlin – 16h30 – Canal GOAT e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
Ulm x Hansa Rostock – 10h – OneFootball
Saarbrücken x Havelse – 12h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball
CAMPEONATO ESLOVACO
Trencin x Kosice – 11h30 – TV Green e OneFootball
CAMPEONATOS SUL-AMERICANOS
CAMPEONATO ARGENTINO
Racing x Defensa y Justicia – 17h – Disney+
Talleres x Platense – 19h15 – Disney+
San Martín de San Juan x Lanús – 21h30 – ESPN e Disney+
CAMPEONATO URUGUAIO
Danubio x Plaza Colonia – 16h30 – Disney+
Montevideo Wanderers x River Plate – 19h – Disney+
MLS (PLAYOFFS)
Minnesota United x Seattle Sounders – 18h – Apple TV
Cincinnati x Columbus Crew – 20h – Apple TV
Inter Miami x Nashville – 22h – Apple TV
NWSL (PLAYOFFS)
Washington Spirit (F) x Racing Louisville (F) – 14h – Canal GOAT
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
São Paulo (F) x Taubaté (F) – 11h – Record News, Space e HBO Max
TAÇA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL (SEMIFINAL)
Azuriz x Coritiba – 15h30 – FPF TV