Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 8 de novembro de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 10:02)
Jogada
Legenda: Internacional e Bahia se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, às 18h30
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (8)

CAMPEONATO BRASILEIRO

Sport x Atlético-MG – 16h – Premiere
Vasco x Juventude – 18h – Sportv e Premiere
Internacional x Bahia – 18h30 – Premiere
São Paulo x RB Bragantino – 21h – Sportv e Premiere

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

Novorizontino x Remo – 16h – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+
Athletico-PR x Volta Redonda – 18h30 – Disney+
Vila Nova x Avaí – 20h30 – Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

Tottenham x Manchester United – 9h30 – Disney+
Everton x Fulham – 12h – Xsports e Disney+
West Ham x Burnley – 12h – ESPN e Disney+
Sunderland x Arsenal – 14h30 – ESPN e Disney+
Chelsea x Wolverhampton – 17h – ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL
Girona x Alavés – 10h – Disney+
Sevilla x Osasuna – 12h15 – ESPN 2 e Disney+
Atlético de Madrid x Levante – 14h30 – ESPN 2 e Disney+
Espanyol x Villarreal – 17h – Xsports e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO
Como x Cagliari – 11h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Lecce x Hellas Verona – 11h – Disney+
Juventus x Torino – 14h – ESPN 4 e Disney+
Parma x Milan – 16h45 – CazéTV e Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO
Union Berlin x Bayern de Munique – 11h30 – CazéTV, SportyNet e OneFootball
Hamburgo x Borussia Dortmund – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Bayer Leverkusen x Heidenheim – 11h30 – OneFootball
Hoffenheim x RB Leipzig – 11h30 – OneFootball
Borussia Mönchengladbach x Colônia – 14h30 – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball

CAMPEONATO FRANCÊS
Olympique de Marseille x Brest – 13h – CazéTV

CAMPEONATO PORTUGUÊS
Tondela x Vitória de Guimarães – 15h – Xsports e Disney+
Santa Clara x Sporting – 17h30 – ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO TURCO
Trabzonspor x Alanyaspor – 11h – Disney+
Antalyaspor x Besiktas – 14h – Disney+

CAMPEONATO NORUEGUÊS
Sarpsborg x Fredrikstad – 10h – TV Green e OneFootball
Viking x HamKam – 14h – TV Green e OneFootball

CAMPEONATO SAUDITA
Neom x Al Nassr – 10h50 – Canal GOAT e Sportv
Al Ittihad x Al Ahli – 14h30 – Canal GOAT e Sportv

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

Blackburn x Derby County – 9h30 – ESPN e Disney+
Stoke City x Coventry – 12h – Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
Huesca x FC Andorra – 12h15 – Disney+
Eibar x Albacete – 12h15 – Disney+
Málaga x Córdoba – 17h – Disney+

CAMPEONATO ITALIANO (SEGUNDA DIVISÃO)
Empoli x Catanzaro – 11h – OneFootball
Frosinone x Modena – 11h – OneFootball
Mantova x Padova – 11h – OneFootball
Reggiana x Virtus Ertella – 11h – OneFootball
Südtirol x Carrarese – 11h – OneFootball
Juve Stabia x Palermo – 13h15 – OneFootball
Venezia x Sampdoria – 15h30 – OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
Schalke 04 x Elversberg – 9h – Canal GOAT e OneFootball
Hannover x Darmstadt – 9h – OneFootball
Arminia Bielefeld x Karlsruher – 9h – OneFootball
Kaiserslautern x Hertha Berlin – 16h30 – Canal GOAT e OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
Ulm x Hansa Rostock – 10h – OneFootball
Saarbrücken x Havelse – 12h30 – Canal CaloSalvador e OneFootball

CAMPEONATO ESLOVACO
Trencin x Kosice – 11h30 – TV Green e OneFootball

CAMPEONATOS SUL-AMERICANOS

CAMPEONATO ARGENTINO
Racing x Defensa y Justicia – 17h – Disney+
Talleres x Platense – 19h15 – Disney+
San Martín de San Juan x Lanús – 21h30 – ESPN e Disney+

CAMPEONATO URUGUAIO
Danubio x Plaza Colonia – 16h30 – Disney+
Montevideo Wanderers x River Plate – 19h – Disney+

MLS (PLAYOFFS)

Minnesota United x Seattle Sounders – 18h – Apple TV
Cincinnati x Columbus Crew – 20h – Apple TV
Inter Miami x Nashville – 22h – Apple TV

NWSL (PLAYOFFS)
Washington Spirit (F) x Racing Louisville (F) – 14h – Canal GOAT

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

São Paulo (F) x Taubaté (F) – 11h – Record News, Space e HBO Max

TAÇA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL (SEMIFINAL)
Azuriz x Coritiba – 15h30 – FPF TV

Assuntos Relacionados
Foto de Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (8)

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (8)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Ian Laurindo* Há 51 minutos
Foto de Internacional x Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 8 de novembro de 2025

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Em sua 1ª Série A, Bruno Ferreira supera desconfiança e vira destaque do Ceará no Brasileirão

Goleiro atuou em 25 jogos na Série A do Brasileiro

Redação Há 2 horas
jogadores

Jogada

Após Clássico-Rei, Ceará inicia preparação para enfrentar o Corinthians

Alvinegro encara o time paulista no domingo

Redação 07 de Novembro de 2025
técnico

Jogada

Grêmio encara o Fortaleza desfalcado de Mano Menezes e dois atacantes

Equipes se enfrentam no domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 07 de Novembro de 2025

Jogada

Corinthians tem 5 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Timão recebe o Ceará no domingo, na Neo Quimica Arena

Vladimir Marques 07 de Novembro de 2025