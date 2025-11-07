Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Treinos da Fórmula 1 do GP do Brasil em Interlagos: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres, classificatórios e também uma corrida sprint

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:59)
Jogada
Legenda: O GP do Catar foi disputado em altas temperaturas
Foto: Giuseppe CACACE / AFP

O GP do Brasil (Interlagos) na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (9) e os treinos da F1 têm início nesta sexta-feira (7). Um treino livre, duas classificatórias e uma corrida sprint serão realizados no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

  • Treino livre | Sexta (7), 11h30 | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação | Sexta (7), 15h30 | Bandsports e F1TV Pro
  • Corrida sprint | Sábado (8), 11h | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação | Sábado (8), 15h | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (9), às 14h, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). A última corrida foi disputada no Grande Prêmio do México, vencido pelo piloto britânico Lando Norris, da McLaren.

