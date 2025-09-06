Diário do Nordeste
Fórmula 1: Verstappen surpreende a McLaren e conquista a pole no GP da Itália; Bortoleto larga em 7º

Norris e Piastri completaram o trio mais rápido

Escrito por
AFP producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Verstappen conquista pole para o GP da Itália.
Foto: Foto por MARCO BERTORELLO / AFP

Atual tetracampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen conquistou a pole position do Grande Prêmio da Itália, que será disputado no domingo, a 16ª etapa de 24 desta temporada. Ele ficou à frente dos dois pilotos da McLaren que lideram o campeonato. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) vai largar na sétima posição.

Verstappen, da Red Bull, superou o britânico Lando Norris, segundo colocado na classificação, por 0,77 segundos na sessão classificatória deste sábado (6), enquanto a outra McLaren, a do líder do campeonato Oscar Piastri, largará na segunda fila ao lado da Ferrari de Charles Leclerc, vencedor no ano passado em Monza.

"Fizemos algumas modificações que me permitiram ter um desempenho um pouco melhor", explicou o holandês, que conquistou sua quinta pole position da temporada, com apenas duas vitórias em GPs (no Japão e na Emília-Romanha).

"Nesta temporada, os GPs têm sido um pouco mais complicados para nós, mas vamos dar o nosso melhor", prometeu o holandês neste sábado.

E não poderá ser diferente se 'Mad Max' quiser conter os ataques das poderosas McLarens ou mesmo da Ferrari de Charles Leclerc, quarto colocada no grid de largada.

E Monza é um circuito particularmente propício para ultrapassagens, com suas retas intermináveis. Não é à toa que a pista, localizada ao nordeste de Milão, é conhecida como o "Templo da Velocidade": os pilotos passam 80% do tempo com o motor ligado em aceleração máxima.

- Ferrari à espreita -

No ano passado, o piloto monegasco da Ferrari conquistou a vitória após largar em quarto lugar.

Em seu primeiro GP da Itália com o uniforme vermelho, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton registrou o quinto melhor tempo na sessão de classificação.

Mas o britânico vai largar da décima posição no grid de domingo, após ter sido penalizado com a perda de cinco posições por violar o regulamento de velocidade no GP da Holanda do último fim de semana.

Com essa sanção, os dois carros da Mercedes, do inglês George Russell e do italiano Andrea Kimi Antonelli, subiram uma posição e ocuparão a terceira fila.

Em casa, a Ferrari tentará virar a página no domingo, após um GP da Holanda para ser esquecido, no qual seus dois pilotos abandonaram.

Esse foi um golpe duplo para a equipe italiana, atualmente na segunda posição no Mundial de Construtores. Ela viu sua vantagem na classificação diminuir em relação à Mercedes, terceira colocada. Apenas doze pontos separam as duas equipes atualmente.

No Mundial de Pilotos, Piastri detém uma vantagem de 34 pontos sobre Norris. O melhor entre os demais pilotos, Max Verstappen, está agora 104 pontos atrás do líder.

O piloto brasileiro da Sauber, Gabriel Bortoleto, fez o oitavo melhor tempo e vai largar em sétimo, logo à frente do espanhol da Aston Martin Fernando Alonso.


Grid de largada do GP da Itália:


1ª fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)

3ª fila:
George Russell (GBR/Mercedes)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

4ª fila:
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

5ª fila:
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)*

6ª fila:
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

7ª fila:
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

8ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

9ª fila:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

10ª fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)


*penalizado com cinco posições por violar o regulamento de velocidade da bandeira amarela no GP dos Países Baixos.

