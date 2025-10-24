Treinos da Fórmula 1 do GP do México: veja horário e onde assistir
Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios para a corrida de domingo
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:41)
O GP do México na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (26) e os treinos da F1 têm início nesta sexta-feira (24). Três treinos livres e um treino classificatório serão realizados no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México (MEX).
HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS
- 1º treino livre | Sexta (24), 15h30 | Bandsports e F1TV Pro
- 2º treino livre | Sexta (24), 18h50 | Bandsports e F1TV Pro
- 3º treino livre | Sábado (25), 14h20 | Bandsports e F1TV Pro
- Classificação | Sábado (25), 17h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro
A corrida será disputada no domingo (26), às 17h, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México (MEX). A última corrida foi disputada no Grande Prêmio dos Estados Unidos, vencido pelo piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull.
