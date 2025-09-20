GP do Azerbaijão na Fórmula 1: onde assistir, horário e grid
Pilotos vão à pista no domingo para mais uma corrida da F1 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 17:20)
Os 20 pilotos da Fórmula 1 vão à pista neste domingo (21), às 8h de Brasília, no Circuito Urbano de Baku, para disputar o Grande Prêmio (GP) do Azerbaijão. É mais um desafio na temporada de 2025 da F1, principal categoria do automobilismo.
A última corrida foi disputada no Grande Prêmio da Itália e foi vencida por Max Verstappen, da Holanda, que corre pela Red Bull. Ele também conquistou a pole position para a corrida deste domingo, no GP do Azerbaijão.
ONDE ASSISTIR
A corrida será transmitida pela Band e pela F1 TV.
GRID DE LARGADA
- Max Verstappen (HOL/Red Bull Honda)
- Carlos Sainz (ESP/Williams Mercedes)
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls Honda)
- Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
- George Russell (ING/Mercedes)
- Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull Honda)
- Lando Norris (ING/McLaren Mercedes)
- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls Honda)
- Oscar Piastri (AUS/McLaren Mercedes)
- Charles Leclerc (MON/Ferrari)
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin Mercedes)
- Lewis Hamilton (ING/Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber Ferrari)
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin Mercedes)
- Oliver Bearman (ING/Haas Ferrari)
- Franco Colapinto (ARG/Alpine Renault)
- Nico Hulkenberg (ALE/Sauber Ferrari)
- Esteban Ocon (FRA/Haas Ferrari)
- Pierre Gasly (FRA/Alpine Renault)
- Alex Albon (TAI/Williams Mercedes)
GP DO AZERBAIJÃO 2025 | FICHA TÉCNICA
- Local: Circuito Urbano de Baku
- Data: 21/09/2025 (domingo)
- Horário: 8h (de Brasília)
- Pole position: Max Verstappen (HOL/Red Bull Honda)
