Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

GP do Azerbaijão na Fórmula 1: onde assistir, horário e grid

Pilotos vão à pista no domingo para mais uma corrida da F1 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 17:20)
Jogada
Legenda: Max Verstappen, piloto da Fórmula 1
Foto: Peter PARKS / AFP

Os 20 pilotos da Fórmula 1 vão à pista neste domingo (21), às 8h de Brasília, no Circuito Urbano de Baku, para disputar o Grande Prêmio (GP) do Azerbaijão. É mais um desafio na temporada de 2025 da F1, principal categoria do automobilismo.

A última corrida foi disputada no Grande Prêmio da Itália e foi vencida por Max Verstappen, da Holanda, que corre pela Red Bull. Ele também conquistou a pole position para a corrida deste domingo, no GP do Azerbaijão.

ONDE ASSISTIR

A corrida será transmitida pela Band e pela F1 TV.

GRID DE LARGADA

  1. Max Verstappen (HOL/Red Bull Honda)
  2. Carlos Sainz (ESP/Williams Mercedes)
  3. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls Honda)
  4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
  5. George Russell (ING/Mercedes)
  6. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull Honda)
  7. Lando Norris (ING/McLaren Mercedes)
  8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls Honda)
  9. Oscar Piastri (AUS/McLaren Mercedes)
  10. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
  11. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin Mercedes)
  12. Lewis Hamilton (ING/Ferrari)
  13. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber Ferrari)
  14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin Mercedes)
  15. Oliver Bearman (ING/Haas Ferrari)
  16. Franco Colapinto (ARG/Alpine Renault)
  17. Nico Hulkenberg (ALE/Sauber Ferrari)
  18. Esteban Ocon (FRA/Haas Ferrari)
  19. Pierre Gasly (FRA/Alpine Renault)
  20. Alex Albon (TAI/Williams Mercedes)

GP DO AZERBAIJÃO 2025 | FICHA TÉCNICA

  • Local: Circuito Urbano de Baku
  • Data: 21/09/2025 (domingo)
  • Horário: 8h (de Brasília)
  • Pole position: Max Verstappen (HOL/Red Bull Honda)
Assuntos Relacionados

Jogada

Ceará x Bahia: acompanhe em Tempo Real e a transmissão da Verdinha

O quarto duelo entre as equipes no ano marca a 24ª rodada do Brasileirão Série A

Redação Há 1 hora
Foto de Max Verstappen, piloto da Fórmula 1, após corrida

Jogada

GP do Azerbaijão na Fórmula 1: onde assistir, horário e grid

Pilotos vão à pista no domingo para mais uma corrida da F1 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Botafogo x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Neymar tem nova lesão, desfalcará Santos contra o Ceará; Retorno pode ser diante do Fortaleza

Camisa 10 sentiu dores no treino da última quinta-feira e virou desfalque para Vojvoda

Vladimir Marques 20 de Setembro de 2025
Fortaleza e Palmeiras pela Série A do Brasileirão

Jogada

Palmeiras x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão

Fernanda Alves 20 de Setembro de 2025
Foto de Alex Telles, jogador do Botafogo Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (20)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 20 de setembro de 2025

Ian Laurindo* 20 de Setembro de 2025