Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Santos negocia contratação de Moisés junto com Fortaleza

Negociação só deve acontecer em compra definitiva do atacante

Escrito por
Brenno Rebouças e Ian Laurindo* brenno.reboucas@svm.com.br e ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 20:05)
Jogada
Legenda: Atacante é um dos únicos pontas do plantel tricolor
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Moisés está em negociação com o Santos e pode deixar o Fortaleza. Os times conversam e buscam acordo pela transferência do ponta, que só deve sair do Leão em caso de venda definitiva, com a informação apurada pelo Diário do Nordeste.

Titular em 2026, ele é um dos poucos pontas de origem do elenco tricolor, ao lado de Vitinho, recém-anunciado pelo Leão. O Fortaleza, no entanto, precisa arrecadar dinheiro com venda de atletas para cumprir o orçamento aprovado em janeiro. A meta mínima estabelecida é de R$ 65 milhões. Um empréstimo, portanto, é improvável e a negociação só deve avançar depois do Clássico-Rei, contra o Ceará, neste domingo, às 18h.

O camisa 11 está em baixa no momento, mas já foi a compra mais cara da história do Leão, pelo valor de US$ 3,8 milhões (equivalente a R$ 18,4 milhões). Em 2026, Moisés acumula seis partidas pelo clube. Ele ainda não marcou gols nesta temporada e não balança as redes há mais de 11 meses. Nesse período, porém, ele ficou seis meses sem jogar uma partida por conta de lesão.

Nesta temporada, o Fortaleza já vendeu Breno Lopes ao Coritiba e Herrera ao Red Bull Bragantino. Ainda não se sabe o valor que o Fortaleza estipula para uma possível venda de Moisés, mas em 2023 para o futebol mexicano, o Leão arrecadou R$ 24,5 milhões, quando se destacou sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, atual treinador do Santos.

Assuntos Relacionados
Foto de Santos negocia contratação de Moisés junto com Fortaleza

Jogada

Santos negocia contratação de Moisés junto com Fortaleza

Negociação só deve acontecer em compra definitiva do atacante

Brenno Rebouças e Ian Laurindo* Há 1 hora
atleta

Jogada

Fortaleza anuncia Vitinho, que poderá estrear no Clássico-Rei

Atacante chega por empréstimo junto a Tijuana

Crisneive Silveira Há 2 horas
Fachada da CBF

Jogada

CBF assume custos de clubes e amplia limite de partidas para transferências na Série B de 2026

Competição terá início em 21 de março

Redação Há 2 horas
Série B tem nova fórmula

Jogada

Série B do Brasileiro terá mata-mata para definir dois dos quatro clubes que sobem

Novo formato foi aprovado no conselho técnico realizado nesta quinta-feira (5)

Brenno Rebouças 05 de Fevereiro de 2026
Foto do árbitro Marcelo de Lima Henrique

Jogada

Clássico-Rei: Marcelo de Lima Henrique apita jogo entre Ceará e Fortaleza no Cearense

Equipes se enfrentam na Arena Castelão no próximo domingo (8), pelo Campeonato Cearense

Daniel Farias 05 de Fevereiro de 2026
Foto de Ancelotti ao lado de Pedro Martins, recebendo camisa do Fortaleza

Jogada

Ancelotti recebe camisa personalizada do Fortaleza em encontro com CEO do clube

Pedro Martins encontrou com o técnico da Seleção Brasileira durante visita à sede da CBF

Daniel Farias 05 de Fevereiro de 2026