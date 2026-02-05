Santos negocia contratação de Moisés junto com Fortaleza

Moisés está em negociação com o Santos e pode deixar o Fortaleza. Os times conversam e buscam acordo pela transferência do ponta, que só deve sair do Leão em caso de venda definitiva, com a informação apurada pelo Diário do Nordeste.

Titular em 2026, ele é um dos poucos pontas de origem do elenco tricolor, ao lado de Vitinho, recém-anunciado pelo Leão. O Fortaleza, no entanto, precisa arrecadar dinheiro com venda de atletas para cumprir o orçamento aprovado em janeiro. A meta mínima estabelecida é de R$ 65 milhões. Um empréstimo, portanto, é improvável e a negociação só deve avançar depois do Clássico-Rei, contra o Ceará, neste domingo, às 18h.

O camisa 11 está em baixa no momento, mas já foi a compra mais cara da história do Leão, pelo valor de US$ 3,8 milhões (equivalente a R$ 18,4 milhões). Em 2026, Moisés acumula seis partidas pelo clube. Ele ainda não marcou gols nesta temporada e não balança as redes há mais de 11 meses. Nesse período, porém, ele ficou seis meses sem jogar uma partida por conta de lesão.

Nesta temporada, o Fortaleza já vendeu Breno Lopes ao Coritiba e Herrera ao Red Bull Bragantino. Ainda não se sabe o valor que o Fortaleza estipula para uma possível venda de Moisés, mas em 2023 para o futebol mexicano, o Leão arrecadou R$ 24,5 milhões, quando se destacou sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, atual treinador do Santos.